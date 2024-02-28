ИИ поможет людям пообщаться с домашними любимцами: ждать осталось недолго

Ученые говорят, что в ближайшие 1-3 года ИИ может позволить поговорить с животными

Искусственный интеллект в последнее время является одной из самых горячих тем обсуждения по всему миру, не только потому, что он может представлять угрозу для существования человечества, но и потому что открывает для него огромное количество возможностей, которые ранее были попросту недостижимы. Например, он может позволить полноценно общаться с животными.

Как говорится в материале DailyMail, исследователи по всему миру используют крошечные записывающие устройства, чтобы собрать даже те звуки животных, которые были бы неуловимы для человеческого уха.

Эти данные затем будут проанализированы искусственным интеллектом, который, как надеются ученые, сможет расшифровать смысл этих сообщений в более понятную для человека речь. Простыми словами, они хотят создать "ChatGPT для животных".

В частности специалисты из Earth Species Project надеются, что смогут достичь прорыва в этой области в течение ближайших трех лет. Организация ведет свои работы с 2017 года и планирует научиться общаться не только с собаками и котами, но и с другими более экзотичными видами.

ИИ может научиться определять такие особенности, как положение ушей кошек, которые они используют точно так же, как человек использует мимику. Или же он может помочь расшифровать лай собак

В свою очередь команда исследователей Тель-Авивского университета во главе с Йосси Йовелем уже добилась прогресса в попытках расшифровать "язык" летучих мышей и проанализировала с помощью ИИ более 15 тысяч их криков. Это позволило ученым узнать некоторые интересные подробности, например то, что у этих животных есть имена, они спорят о еде, а летучие мыши-матери используют "детский язык", когда разговаривают с детьми, а те в свою очередь повторяют слова за мамой.

Их общение проходит в ультразвуке, а их речь намного быстрее человеческой, поэтому люди не смогут его даже услышать, однако это может сделать компьютер.

Даже CETI, которая обычно занимается поиском внеземной жизни, теперь спустилась в океан, чтобы пообщаться с кашалотами. Эти киты находят пищу с помощью эхолокации, которая звучит как щелчки, но также используют более короткие серии щелчков для общения друг с другом.

ИИ уже научился анализировать эти "коды" кашалотов и уже может с точностью до 95 предугадывать их последовательность. Теперь же осталось их расшифровать, чтобы понять о чем же они говорят между собой.

Как сообщалось ранее, ученые оценили, что шансы на то, что ИИ уничтожит человечество в ближайшие пять лет составляют не более 5%.