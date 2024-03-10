Укр

На Солнце произошли вспышки: ждать ли магнитную бурю в начале недели

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Открытые источники Новость обновлена 10 марта 2024, 20:03

За последние сутки на Солнце произошло 6 вспышек класса М

Влияние солнечного пятна AR3599, спровоцировавшего магнитную бурю на Земле 8 и 9 марта, уже утихло. В понедельник, 11 марта, магнитной бури ждать не стоит.

Об этом сообщает ресурс Meteoprog. Впрочем, отмечается, что магнитосфера Земли до сих пор находится в перевозбужденном состоянии.

"В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 6 вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М1", — говорится в статье.

Вместе с тем, отмечается, что в понедельник, 11 марта, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Также издание подытожило вероятность различных проявлений солнечной активности:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма – 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 20%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 26.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какую погоду ждать в Украине на следующей неделе. В некоторых регионах Украины стоит ожидать дождей и мокрого снега.

Теги:
#Солнечные вспышки #Магнитные колебания #Магнітні бурі