На Солнце произошли вспышки: ждать ли магнитную бурю в начале недели
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За последние сутки на Солнце произошло 6 вспышек класса М
Влияние солнечного пятна AR3599, спровоцировавшего магнитную бурю на Земле 8 и 9 марта, уже утихло. В понедельник, 11 марта, магнитной бури ждать не стоит.
Об этом сообщает ресурс Meteoprog. Впрочем, отмечается, что магнитосфера Земли до сих пор находится в перевозбужденном состоянии.
"В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 6 вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М1", — говорится в статье.
Вместе с тем, отмечается, что в понедельник, 11 марта, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Также издание подытожило вероятность различных проявлений солнечной активности:
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 20%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
- Количество солнечных пятен – 26.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какую погоду ждать в Украине на следующей неделе. В некоторых регионах Украины стоит ожидать дождей и мокрого снега.