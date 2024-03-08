Земля в лапах магнитной бури: какой она мощности и когда должна завершиться

Ученые дали неутешительный прогноз

На светиле выросло пятно AR3599, которое спровоцировало магнитную бурю на Земле уже 8 и 9 марта. Астросиноптики говорят, что ее мощность не превысит 6 баллов.

Как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather, Sunspot AR3599 имеет магнитное поле дельта-класса, которое содержит энергию для мощнейших взрывов класса Х. За последние сутки она изменила свою форму и переставила внутренние темные ядра.

"Магнитные поля противоположной полярности растягиваются и прижимаются вместе, создавая условия для взрывного магнитного пересоединения. Если AR3599 взорвется, солнечная вспышка будет геоэффективной, поскольку солнечное пятно обращено прямо к Земле", — объясняют специалисты.

Магнитные бури на Земле в течение 8-18 марта

По данным графика солнечной активности, который был обновлен на сайте Meteoagent, можно узнать, когда ждать бури или возмущения в конце первой и части второй декады весеннего месяца.

В настоящее время, 8 марта, на Земле держится геомагнитный шторм 6 баллов. Он должен бушевать и 9 марта, но снизит свое влияние до 5 баллов.

Уже в течение 10-18 марта не предполагается какого-либо магнитного колебания.

Напомним, ранее Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", какой будет погода в апреле.