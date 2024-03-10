На Сонці сталися спалахи: чи чекати на магнітну бурю на початку тижня

За останню добу на Сонці сталося 6 спалахів класу М

Вплив сонячної плями AR3599, яка спровокувала магнітну бурю на Землі 8 та 9 березня, вже вщух. У понеділок, 11 березня, на магнітну бурю чекати не варто.

Про це повідомляє ресурс Meteoprog. Утім, зазначається, що магнітосфера Землі досі перебуває в перезбудженому стані.

"Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося 6 спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1", — йдеться у статті.

Разом з тим зазначається, що у понеділок, 11 березня, геомагнітне поле перебуватиме на нестабільному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Також видання підсумувало ймовірність різних проявів сонячної активності:

Імовірність малого геомагнітного шторму – 10%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 26.

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