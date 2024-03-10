На Сонці сталися спалахи: чи чекати на магнітну бурю на початку тижня
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За останню добу на Сонці сталося 6 спалахів класу М
Вплив сонячної плями AR3599, яка спровокувала магнітну бурю на Землі 8 та 9 березня, вже вщух. У понеділок, 11 березня, на магнітну бурю чекати не варто.
Про це повідомляє ресурс Meteoprog. Утім, зазначається, що магнітосфера Землі досі перебуває в перезбудженому стані.
"Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося 6 спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1", — йдеться у статті.
Разом з тим зазначається, що у понеділок, 11 березня, геомагнітне поле перебуватиме на нестабільному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
Також видання підсумувало ймовірність різних проявів сонячної активності:
- Імовірність малого геомагнітного шторму – 10%
- Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
- Кількість сонячних плям – 26.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, яку погоду чекати в Україні наступного тижня. В деяких регіонах України варто чекати на дощі та мокрий сніг.