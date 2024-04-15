Луна буквально "вывернулась наизнанку": ученые получили новые данные о спутнике Земли

Рождение Луны было бурным

Впервые в истории у ученых появились вещественные доказательства того, что извечный спутник Земли — Луна — "пережил" нечто критическое на рассвете своего существования. Нечто такое, что изменило его и сделало таким, каким мы видим его сейчас.

Об этом сообщает команда ученых из Лунной и планетарной лаборатории Университета Аризоны (LPL) в издании Nature Geoscience. Отмечается, что это произошло более 4,2 млрд лет назад.

"Подавляющее большинство ученых соглашаются с тем, что Луна возникла около 4,5 млрд лет назад, когда другое массивное тело Солнечной системы врезалось в Землю, выбросив в космос расплавленный материал, который и образовал наш естественный спутник. Однако то, как протекало рождение Луны после бурного старта, группа ученых из Аризонского Университета описала как "приключенческий роман", — пишет издание.

Более 4,2 миллиарда лет назад Луна буквально "вывернулась наизнанку", создав ту лунную поверхность, которая стала привычной для человечества. На єто указывают образцы горных пород, собранные, например, во время миссии "Аполлон".

"Было мало вещественных доказательств, которые могли бы пролить свет на точную последовательность событий на этом критическом этапе лунной истории, и существует много разногласий в деталях случившегося — в буквальном смысле", — говорит соавтор исследования и доцент LPL Джефф Эндрюс-Ханна.

Базальтовые лавовые породы, доставленные с Луны, показали удивительно высокие концентрации титана. Вдобавок к этому, спутниковые наблюдения показали, что богатые титаном вулканические породы в основном расположены на ближней стороне Луны. Это заставило ученых ломать голову над тем, как именно эти камни попали сюда и не получили широкого распространения на лунной поверхности.

Команда Аризонского Университета предполагает, что Луна сформировалась быстро, и сначала она была полностью покрыта горячим океаном магмы. Когда этот океан остыл и затвердел, он сформировал внешние слои Луны, включая ее мантию и кору. Однако нижние слои молодого месяца оставались жидкими.

Соавтор исследования, ученый из Пекинского университета Нань Чжан разработал модели, предполагающие, что гигантский удар по Луне какого-то другого космического тела мог привести к смещению верхнего плотного слоя, богатого титаном, на ближнюю сторону. Оказавшись там, этот материал должен был погрузиться, образовать пластинчатые плиты и осесть в глубь Луны, оставив под корой богатые титаном залежи.

"Анализ этих изменений гравитационного поля Луны позволил нам заглянуть под поверхность Луны и увидеть, что находится под ней", — говорит соавтор исследования и ученый Немецкого аэрокосмического центра Адриен Брок.

По словам группы ученых, на Луне наблюдается асимметричность в химическом составе. К примеру, на видимой стороне спутника расположен химически удивительный регион KREEP Terrane. В составе пород там обнаружили калий, редкоземельные химические элементы и фосфор. Также в этом регионе расположены базальтовые равнины, сформировавшиеся в результате давней вулканической активности.

"Луна принципиально однобока во всех отношениях", — говорит Эндрюс-Ханна. "Впервые у нас есть вещественные доказательства, которые показывают, что происходило внутри Луны на этом критическом этапе ее эволюции, и это действительно интересно".

Будущие миссии на спутник, например с использованием сейсмической сети, позволят лучше изучить геометрию структур Луны, говорят ученые. Результаты также могут помочь в будущих исследованиях верных лунных спутников, если и когда миссия НАСА "Артемида III" вернет человечество на Луну впервые с тех пор, как там побывала миссия "Аполлон" 50 лет назад.

"Когда астронавты "Артемиды" в конце концов высадятся на Луне, чтобы начать новую эру человеческих исследований у нас будет совсем другое понимание нашего соседа, совершенно отличное от того, когда астронавты "Аполлона" впервые ступили на него", — говорят ученые.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в NASA ищут будущих "марсиан". Для проведения эксперимента будет создана среда обитания Mars Dune Alpha, которая является замкнутой имитацией возможной первой марсианской базы с площадью почти 160 квадратных метров. Там экипажу придется просидеть круглый год без возможности связаться с внешним миром.