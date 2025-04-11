Россияне снова стремятся окружить Сумы. СМИ узнали важную информацию из Генштаба

В начале полномасштабного вторжения на улицах города происходили бои, он был окружен россиянами

Российская армия активизировала наступательные действия на Сумском и Харьковском направлениях. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что весенне-летняя наступательная кампания российской армии в Украине фактически началась.

Как пишет "ВВС Украина" со ссылкой на источник в руководстве украинского Генштаба, о начале операции РФ может свидетельствовать рост количества боестолкновений на всех участках фронта. Количество атак РФ возросло и в марте было наибольшим с начала года. По мнению собеседника издания, "эскалация российского наступления" может состояться в мае – начале июня.

Что происходит на Сумщине и есть ли угроза для Сум

Президент Украины предупреждал, что россияне готовят новое наступление в Сумской и Харьковской областях. Главком констатировал, что это наступление фактически уже началось, так как количество наступательных действий противника увеличилось почти вдвое.

В конце февраля российские войска, развивая свое наступление на Курщине, смогли перейти границу. Бои ведутся в селах на территории Сумской области.

Сейчас боевые действия ведутся в районе сел Басовка, Новенькое, Журавка, Веселовка. Максимальная глубина вклинения российской армии по фронту составляет до 7 км, а ширина – 25 км.

Минобороны РФ заявило, что их армия якобы взяла под контроль Басовку и Журавку. Украинские власти отрицают это и утверждают, что села находятся в "серой зоне".

По данным "ВВС Украина", командование ВСУ перекидывает дополнительные подразделения на Сумское направление, чтобы сдержать врага. По словам источника в Генштабе, Кремль стремится создать буферную зону на Сумщине и угрожать областному центру.

"Одна из целей – это создать окружение или полуокружение Сум", – заявил собеседник.

Именно для того чтобы не допустить такого развития событий, ВСУ продолжают удерживать остатки плацдарма на Курщине в районе сел Олешня и Горналь, а также 18 марта начали ограниченную операцию на стыке Белгородской и Курской областей. По словам Зеленского, операция в Белгородской области сорвала планы РФ сформировать единую наступательную группировку для атаки на Сумщину и Харьковщину.

Военные эксперты указывают, что для операций в Сумской и Харьковской области россияне привлекли ограниченные ресурсы — около 62-65 тысяч военных (преимущественно ВДВ, морская пехота и северокорейские бойцы). По оценке полковника Константина Машовца таких сил хватит только для создания небольшой буферной зоны (до 10 км вглубь и до 30 км в ширину), но недостаточно для прорыва подготовленной обороны ВСУ или продвижения на Сумы. Такой сценарий возможен только при значительном усилении российской группировки.

Как сообщал "Телеграф", руководитель ЦПИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко объяснил слова главкома о начале наступления россиян в Сумской и Харьковской областях. По его словам, его не следует путать с наступлением на Харьков и Сумы. Это совсем разные вещи.