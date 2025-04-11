Мобилизация после 50: отправляют ли на "ноль" мужчин постарше

Юрист рассказал, где в основном служат такие мобилизованные

В Украине мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Однако для тех, кому уже за 50, действуют определенные особенности, о которых следует знать.

Как пояснил в комментарии УНИАН юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин, таких военнообязанных в большинстве своем не отправляют на передовую. Однако их мобилизуют на общих началах.

Мужчины 50+ проходят стандартную процедуру мобилизации: обновление данных, медкомиссия и возможность получить повестку. Однако на практике они чаще попадают на тыловые позиции, а именно в логистические части, учебные подразделения или ТЦК.

Это объясняется как медицинскими причинами — большинство страдает хроническими заболеваниями, так и директивой командующего Сухопутными войсками, согласно которой лиц в возрасте 50–60 лет обычно не вовлекаются в боевые части.

Куда отправляют после 55 лет

Как отмечает юрист, 55-летних и старших мобилизуют реже, особенно если речь идет о контрактной службе. ТЦК неохотно заключает с ними соглашения, поскольку срок службы ограничен возрастом 60 лет. Такие военные могут быстро утратить право служить.

В то же время, если мужчина подписывает контракт, он может избрать должность в отличие от мобилизованных, которых после учебного центра назначают в соответствии с потребностями армии.

Что нужно знать 50-летним мужчинам при мобилизации

Для мужчин 45+ медосмотр предполагает дополнительные обследования – обязательную флюорографию и анализы, в том числе общий анализ крови.

"За этим следует следить во время медицинского осмотра. Если человек не прошел полностью медицинское освидетельствование, — это нарушение процедуры мобилизации, и на практике я с таким встречался", — добавил Ланкин.

Ранее "Телеграф" писал, будет ли мобилизация женщин в 2025 году. Представительницы нескольких специальностей должны встать на воинский учет.