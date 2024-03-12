Катастрофическое столкновение сформировало спутники Марса: ученые рассказали, что упало на планету

Ученые проведут дополнительные вычисления, чтобы рассказать больше о том столкновении

Два спутника Марса Фобос и Деймос уже давно привлекают внимание ученых своими неправильными формами. До недавних пор попытки объяснить их появление не давали убедительных результатов, однако теперь ученым удалось найти внятный вариант.

Как говорится в работе ученых из Токийского технологического института (Япония), которая была представлена на Конференции лунных и планетарных исследований, возможно, два объекта появились в результате столкновения планеты с ледяной кометой.

Дело в том, что оба спутника Марса имеют искривленные формы, что весьма странно как для спутников планеты, но вполне нормально для астероидов. Поэтому существовало две версии того, как они появились.

Согласно первой они действительно являлись астероидами, которые Марс "подхватил" своим гравитационным полем, однако в таком случае их орбиты были бы гораздо более вытянутыми.

Вторая версия гласит, что Марс столкнулся с неким крупным космическим объектом, из-за чего на его орбите сформировался диск обломков, которые позже собрались в его спутники. Однако в таком случае мы бы должны видеть место столкновения на Марсе, а порода его спутников должна быть оплавленной, чего не наблюдается.

Поэтому ученые провели моделирование того, какой объект мог бы упасть на поверхность Марса, чтобы породить Фобос и Деймос и пришли к выводу, что это крупное тело должно было состоять из льда на 70-90%. Проблема в том, что в Солнечной системе сейчас ничего подобного нет, однако анализ астероида Рюгу показал, что его "родитель" состоял из льда на 20-90%. То есть нужный объект мог существовать на ранних этапах жизни Солнечной системы.

Фобос и Деймос

Стоит отметить, что более ранние исследования предполагали, что на Марс должен был упасть объект размером между астероидом Веста (525 километров в диаметре) и карликовой планетой Церера (952 километра в диаметре). Для сравнения астероид, который привел к вымиранию нептичьих динозавров в Меловом периоде, по оценкам был лишь около 10 километров в диаметре.

Как сообщалось ранее, ученые установили, что на Марсе в далеком прошлом происходили активные тектонические процессы. Это в добавку к наличию воды могло некогда создать отличные условия для зарождения жизни.