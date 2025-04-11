Украинец, которого суд в США лишил опеки, похитил своих детей: куда может бежать (фото)

Он забрал детей из школы

Гражданин Украины Родион Коломиец и двое его детей, 9-летняя дочь Аваора и 7-летний сын Грант разыскиваются полицией Лос-Анджелеса. По всей видимости, отец, которого суд лишил опеки над детьми, похитил их и пытается вывезти в Украину.

Как сообщает Slavic Sacramento, последний раз детей видели 8 апреля в школе, расположенной в районе Силмар. По информации полиции, детей забрал из школы их биологический отец, недавно потерявший право опеки, 39-летний Родион Коломиец.

Детективы Лос-Анджелеса просят общественность помочь в поиске детей. Аваора Коломиец – белая девочка 9 лет с каштановыми волосами и голубыми глазами. Ее рост – около 137 см, вес – примерно 34 кг. Ее брат Грант Коломиец – белый мальчик 7 лет с каштановыми волосами и голубыми глазами. Рост – около 122 см, вес – примерно 23 кг. Основной язык общения детей – русский.

По данным властей, Родион Коломиец, вероятно, прибыл в Мексику через пограничный переход Сан-Исидро на сером Toyota Prius 2016 года выпуска с номерным знаком 9PKY966. Это произошло примерно через три часа после того, как он забрал детей.

Как рассказывал "Телеграф", в Сумской области мать троих детей наказали за нападение на чужого ребенка. Женщина ударила мальчика пластиковой трубой на детской площадке. В суде обвиняемая объяснила свои действия эмоциональным состоянием. По ее словам, дети прибежали домой и жаловались, что мальчик их обижает.