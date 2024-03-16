Внезапно ожил: в NASA могут починить самый отдаленный аппарат в открытом космосе

Исследовательский аппарат "Вояджер-1" был запущен в 1977 году – и он все еще работает

Самый отдаленный от Земли космический аппарат, еще находящийся в открытом космосе, американский "Вояджер-1", может снова начать обмен полезными данными с Землей. Аппарат вышел за пределы Солнечной системы в августе 2012, а в ноябре 2023 перестал передавать полезные данные; однако сейчас появилась надежда на возобновление обмена.

Об этом пишет CNN. "Вояджер-1", стартовавший с Земли 5 сентября 1977 года, стал первым аппаратом, покинувшим Солнечную систему. Несмотря на то, что зонд находится в космосе в течение 47 лет (хотя был рассчитан на пять лет), он все еще передает устойчивый радиосигнал.

Однако полезные данные аппарат не предоставляет. Причина в том, что вышел из строя один из трех бортовых компьютеров зонда – такой вариант рассматривают инженеры NASA. Однако 3 марта команда, наблюдающая за активностью аппарата, получила данные, которые отличались от привычного набора беспорядочного кода, передаваемого зондом. Инженер Deep Space Network NASA смог его расшифровать – хотя сигнал был в непривычном формате.

"Команда сравнит полученные данные с сообщением, полученным до возникновения проблемы, и будет искать разногласия в коде и переменных, чтобы найти источник проблемы", – отметили в NASA, добавив, что это дает надежду на возобновление обмена данными с аппаратом.

"Вояджер-1" находится на расстоянии более 10,5 млрд. километров от Земли. Сигнал к нему идет 23 часа, сигнал с борта зонда нужно ожидать примерно 45 часов.

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