Свет будет вдвое дешевле со специальным счетчиком: сколько стоит его поставить

Установка счетчика "День/Ночь" позволяет экономить на электроэнергии сразу

Для экономии электроэнергии есть простое решение, требующее при этом определенных финансовых вложений — переход на зонный учет электроэнергии. Один из таких способов – установка счетчика "День/Ночь".

При использовании такого счетчика в ночное время, с 23:00 до 7:00, действует тариф со скидкой 50%. Для домов с электроотоплением это сулит существенную экономию с первого же месяца. Стандартная стоимость электроэнергии — 4,32 грн/кВт-ч, в ночные часы — 2,16 грн/кВт-ч.

Кроме двухзонного есть трехзонные счетчики, однако там система более сложная

Сколько можно сэкономить со счетчиком "День/Ночь"

Посчитаем, сколько это позволит сэкономить (предположив, что в настоящее время приходится треть использования):

при потреблении 200 кВтч экономия составляет ≈ 140 грн в месяц;

при 500 кВт-ч – уже 390 грн;

при 800 кВт-ч – около 570 грн.

Сколько стоит счетчик "День/Ночь"

Хотя экономия существенная, стоимость счетчика тоже не имела. ДТЭК предлагает комплексную услугу. В цену входят счетчик, программирование, демонтаж и опломбирование и установка нового:

для 1-фазного счетчика (220 В) – от 3999 грн; для 3-фазного (380 В) – от 6999 грн.

Если приобрести счетчик самостоятельно, нужно будет отдельно заплатить за параметризацию и монтаж/демонтаж. Отдельно счетчик стоит до 2 тысяч грн (220 В), около 2,5 – 3 тысяч грн (380 В).

Передавать нужно показания за день и ночь отдельно

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в небольших городах с апреля, а кое-где с мая вырастет стоимость воды. В больших городах тариф пока держат искусственно. Стоимость воды при этом должна быть, по меньшей мере, вдвое выше, уверены эксперты.