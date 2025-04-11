Работа - не бей лежачего: пенсионерам в Украине можно заработать на свежем воздухе

Через месяц можно заработать немалую сумму

Работа для пенсионеров в Украине разная, можно выбрать любую вакансию. Так, в Николаевской области ищут пастуха для подработки.

Соответствующее объявление появилось на сайте, где предлагают работу. Там отмечается, что хозяйство в Южноукраинске ищет пастуха для ухода за стадом коз и овец.

Опыт работы не требуется. Работа заключается в выпасе животных 6-8 часов ежедневно. График разделен на утреннюю и вечернюю смены по 3-4 часа каждый.

"По 6-8 часов в день, утром 3-4 и вечером 3-4 до темноты", — говорится в тексте объявления.

Какая оплата

Оплата начинается с 50 грн в час в первый месяц работы. На второй месяц ставка повышается до 60 грн в час. С третьего месяца оплата составляет 70 грн в час. Зарплата выплачивается ежедневно или еженедельно по выбору работника. Возможна оплата наличными или переводом на банковскую карту.

Общий месячный доход составляет от 10000 до 16000 грн. Работа предлагается, как подработка с гибким графиком.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области ищут конюха по уходу за четырьмя лошадьми, готовые взять на работу пенсионера. Заработная плата — 16 500 — 22 000 грн.