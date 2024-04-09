Россия снова опозорилась с космосом: новая ракета не взлетела, названы причины

Новая попытка пуска состоится 10 апреля

Первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный в Амурской области отменен. Такое решение было принято примерно за две минуты до запланированного времени.

Запуск был назначен на 12:00 9 апреля по московскому времени. Об этом пишут росСМИ.

"Выдана команда отбой пуска. Руководителям работ подготовится к стоянке 24 часа", — сказал диктор в ходе трансляции.

Что стало причиной отмены пуска, не сообщили.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что автоматика остановила процесс подготовки к пуску "Ангары-А5" из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

Новая попытка пуска состоится 10 апреля.

Справка

В РФ позиционируют "Ангара" как экологически чистая ракета, которая не использует токсичные компоненты топлива. Она должна прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М", которые эксплуатируются в советской и российской космонавтике с середины 1960-х годов.

Ракеты семейства "Ангара" производит Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов.

Предыдущие испытания "Ангара" проводились на космодроме Плесецк в Архангельской области. Первый испытательный пуск "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года. Всего за последние 10 лет с Плесецка стартовали шесть ракет "Ангара" — три легких и три тяжелых.

Ранее "Телеграф" писал, что в феврале аварии на российских космических кораблях "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21", на которых после пристыковки к МКС произошла разгерметизация с последующей утечкой охлаждающей жидкости, заставила "Роскосмос" отложить запуск корабля "Союз МС-23".