В Германии "замироточила" статуя Мадонны с Христом-младенцем: происхождение "чуда" выяснили ученые и оно вам не понравится

Епархия Дрезден-Мейсен была вынуждена провести проверку

Во вторник, 16 апреля, по всей Саксонии (Германия) распространился слух о том, что в небольшой часовенке в Остро "замироточила" статуя Мадонны с Христом-младенцем. Красные пятна проступили на лбу фигуры Девы Марии и младенца, которого она держит на руках. Прохожие заметили "чудо" и среди верующих начал распространяться слух о "Мироточивой Мадонне из Остро".

Об этом сообщает издание Spiegel. Из-за настоящего ажиотажа и для предупреждения возможных спекуляций, епархия Дрезден-Мейсен была вынуждена провести проверку. То, что они узнали, огорчило всех.

"Источником красных пятен, очевидно, стали простые паукообразные, а именно клещи. Клаус Рейнгардт, профессор прикладной зоологии Дрезденского технического университета, рассмотрел этот случай. По его словам, в случае повышения температуры клещи пытаются переползти на возвышенность. Такое поведение могло быть причиной скопления клещей на обеих головах статуй. К какому типу относятся клещи до сих пор выясняют, выводы можно будет сделать после определенных опытов", — пишет издание.

Несмотря на такое развенчание "чуда", к часовне все равно идут верующие. "Мироточение" вызвало большой резонанс, говорят в епархии.

"Фото были распространены в социальных сетях и новостях. Верующие собираются помолиться перед статуей Девы Марии", — сообщили в учреждении.

Однако католическая церковь сознательно проявляет особую осторожность при оценке подобных "чудес", заверяет немецкое издание. Отмечают, что священники просят с самого начала воздерживаться от религиозных интерпретаций и спекуляций.

Что касается этого конкретного случая, то, по мнению церкви, это просто "одно из многочисленных чудес в Божьем творении".

О мироточении

Когда говорят о мироточении икон или других священных образов, надо понимать, что название этого явления достаточно условно.

Обычно это какое-то светлое, масляного вида вещество, выделяющееся при так называемых "чудотворениях". Жидкость не тождественна священному "миро", применяемому в таинстве миропомазания. На иконах появляется жидкость, только напоминающая миро, такая же душистая. Вид, цвет и консистенция образующейся жидкости разнообразны: от густой, тягучей смолы до росы, поэтому иногда говорят о "елеточении" или "росоточении".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в разрушенном российскими оккупантами Чернигове замироточили иконы. Об этом сообщил украинский журналист Василий Чепурный со ссылкой на настоятеля храма, секретарь епархиального управления отца Романа Киника.