Есть особенные дни: почему на самом деле видна Луна днем

Луна в массовой культуре уверенно закрепилась, как атрибут ночи, но она на небосводе находится и днем

Луна — спутник планеты, появившийся более 4,2 млрд лет назад. Чаще насладиться его красотой вполне можно ночью. Именно Луну часто используют для обозначения ночного времени, даже в прогнозах ночные часы обозначаются символическим изображением Луны, однако часто спутник виден и днем.

"Телеграф" рассказывает, почему так происходит. Луна не создает собственного света. Люди могут увидеть ее только потому, что свет от Солнца отражается от его поверхности. Луна и звезды фактически всегда присутствуют в течение дня, однако из-за интенсивного солнечного света чаще всего недоступны невооруженному глазу.

Из-за вращения Земли Луна находится над горизонтом примерно 12 часов из каждых 24. Это означает, что значительная часть каждого дня Луна находится на небе, даже если это день. Это явление особенно полюбилось фотографам, ведь они могут сделать эффектные кадры.

Видимость Луны зависит от ее фазы. Лучшее время для наблюдения за Луной днем — фазы первой и последней четверти, когда она находится на 90 градусах от Солнца на небе. В это время Луна находится достаточно высоко в небе, чтобы она была видна, и угол солнечного света, отражающийся от ее поверхности, делает ее ярче. Имея определенные знания о цикле Луны, можно заметить ее на дневном небе в большинстве дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал о черных дырах — одних из самых загадочных объектов во вселенной. Ученые смоделировали, что будет, если попасть в черную дыру.