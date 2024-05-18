Ученые успешно заморозили и разморозили кусок человеческого мозга: подробности эксперимента

Крионика постепенно поднимается на ноги

Идея заморозки мозга и его разморозки спустя десятки лет уже давно будоражит умы человечества. А теперь оно стало на шаг к этому ближе.

Как пишет New Atlas, китайские ученые смогли разработать вещество, которое поможет вернуть деликатные ткани мозга к функционированию даже после его охлаждения в жидком азоте. Результаты их исследования обнародованы в журнале Cell Reports Methods.

Крионика, то есть глубокая заморозка людей или других животных в надежде, что их можно будет пробудить в будущем, уже давно практикуется некоторыми компаниями, однако не столь сложно заморозить тело, как его разморозить. Дело в том, что хоть заморозка предотвращает разложение тканей, но острые кристаллы льда имеют свойство повреждать стенки клеток и разрушать их. Таким образом, к примеру, фрукты или мясо после разморозки становятся более мягкими.

То же самое происходит с органами, предназначенными для трансплантации или исследований. И чтобы решить эту проблему, группа ученых из Фуданьского университета Китая испытали множество химических соединений и, кажись, нашли нужное.

В ходе эксперимента органоиды были погружены в разные химикаты, затем заморожены в жидком азоте на 24 часа, а затем быстро разморожены в теплой воде. После этого их проверили на наличие повреждений и на то, как они будут расти и функционировать в течение нескольких месяцев.

Лучше всего показало вещество под названием MEDY, которое состоит из метилцеллюлозы, этиленгликоля, диметилсульфоксида (ДМСО) и ингибитора Y27632.

Как отмечают ученые, органоиды головного мозга, замороженные с использованием MEDY, показали модели роста и функционирования, схожие с теми, которые никогда не подвергались заморозке. При этом такие же свойства показали и органоиды, которые были заморожены в MEDY на 18 месяцев.

Исследователи также протестировали свое вещество на живых тканях мозга человека с эпилепсией и обнаружили, что оно защищает их от повреждений, не нарушает структуры клеток мозга и даже сохранил патологии. То есть, образцы можно заморозить для последующего изучения без опасения исказить результаты.

Похоже, что сейчас эта технология сможет позволить сохранять органоиды мозга дольше, что облегчит биомедицинские исследования, однако после ее развития она сможет быть применена для замораживания мозга или других тканей целиком.

Как сообщалось ранее, ученые недавно впервые смогли напечатать на 3D принтере функциональную ткань головного мозга. При этом она ведет себя так же, как настоящая и даже способна расти.