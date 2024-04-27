Ученые показали необычного обитателя морской бездны: его назвали в честь свиного зада и на то есть причины (фото, видео)

На нашей планете можно найти существ, которые поражают своей странностью

Нашу планету населяют миллионы видов живых организмов и если некоторые из них выглядят для нас привычными, то другие могут удивить своей формой. Например, к таким относится морской червь, который выглядит как свиной зад.

И это не просто случайная ассоциация, поскольку его научное название Chaetopterus pugaporcinus переводится именно как "похожий на свиной зад". Историей его открытия делится Livescience.

Существо размером с лесной орех обитает на глубине от 200 до 1000 метров в водах возле центральной Калифорнии (США). Как и многие животные, проживающие на глубоководье, питается свинозадый червь (pigbutt worm) морским снегом — микроскопическим органическим материалом, который сыпется с поверхностного слоя океана.

Существо было впервые выловлено еще в 2001 году, но описано лишь спустя почти десятилетие. И на то были причины, поскольку у червя очень странно выглядит не только его форма.

Когда ученым из Института аквариумных исследований Монтерей-Бей (MBARI) передали баночку с выловленным существом, оно было просто охарактеризовано, как "загадочная капля", однако ДНК-анализ указал на то, что это существо принадлежит к семейству многощетинковых червей под названием хетоптериды (Chaetopteridae).

Обычно хетоптериды обитают на дне, где создают трубки из вещества напоминающего бумагу, в которых и проводят большую часть своей жизни, ведя прикрепленный образ жизни. Личинки этих червей умеют перемещаться в толще воды, но после взросления они решают покончить со свободным плаванием и осесть на одном месте.

Впрочем, свинозадый червь решил не идти по пути своих оседлых родственников и перейти к кочевому образу жизни, для чего использует свою раздутую среднюю часть.

Chaetopterus pugaporcinus

Ученые изначально сомневались в своих выводах, поскольку у найденной особи не было четко выраженных половых органов, что намекало на то, что они видели перед собой личинку, которая внезапно выросла в 10 раз по сравнению с другими хетоптеридами. Впрочем, позже они сошлись на мнении, что выловленная особь является взрослым организмом, так как к оседлому образу жизни она не перешла.

Таким образом, говорят исследователи, свинозадый червь находится в периоде эволюционного скачка, поскольку ведут непохожий на своих сородичей образ жизни.

Кроме того, этот вид светится синим светом и выделяет зеленую биолюминесцентную слизь для отпугивания хищников. Морской снег они ловят выбрасывая паутину "соплей".

Как сообщалось ранее, у побережья Таиланда выловили представителя ранее неизвестного вида химер. Эти дальние родственники акул обитают на больших глубинах, а потому редко попадают на глаза людям.