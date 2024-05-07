Что будет, если упасть в черную дыру: в NASA показали яркое видео

Черные дыры остаются одними из наиболее загадочных объектов вселенной

Наверняка многие фанаты космоса и просто любители посмотреть на звездное небо хотя бы раз задумывались о том, что будет с человеком, если его сбросить в черную дыру. Похоже, что ученые NASA тоже задались этим вопросом.

Как сообщает Sciencealert, для проведения моделирования ученым пришлось задействовать суперкомпьютер. Отмечается, что данная визуализация является лучшей из тех, которые существуют в настоящее время.

"Люди часто спрашивают об этом, и моделирование этих трудно вообразимых процессов помогает мне связать математику теории относительности с реальными последствиями в реальной Вселенной", — говорит астрофизик Джереми Шнитман из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА.

По его словам, он создал две симуляции о том, что будет если камера не попадает за горизонт событий, а выстреливает обратно, и еще один, когда она все же пересекает границу и больше не возвращается.

Черные дыры являются ядрами мертвых звезд, которые сколлапсировали под действием собственной гравитации в крошечный комок очень плотного вещества, чьи свойства невозможно описать принципами физики.

Одним из результатов этого коллапса является появление горизонта событий, сферической границы, за которой сила тяжести настолько сильна, что даже скорости света недостаточно, чтобы ее преодолеть.

Поскольку свет является основным инструментом познания вселенной, то его отсутствие приводит к тому, что мы просто не можем увидеть, что происходит внутри черной дыры. При этом даже попытки изучить ее теоретически приводят к возникновению парадоксов, которые не добавляют нам понимания.

Однако исходя из движения света и материи вокруг черных дыр мы можем все же понять, что эти объекты обладают колоссальной массой от десятков Солнц до нескольких миллиардов.

Чтобы смоделировать видео ниже, ученые взяли черную дыру с массой в 4,3 миллиона Солнц, что сопоставимо с дырой Стрелец А*, которая расположена в центре нашей галактики и попытались просчитать все данные на суперкомпьютере НАСА Discover.

По итогу отработки программы они получили 10 терабайт данных, которые генерировались 5 суток. Для сравнения среднестатистический ноутбук делал бы тот же объем задач 10 лет.

Смоделированная камера начинается примерно в 640 миллионах километров от черной дыры и движется внутрь. По мере приближения диск материала вокруг черной дыры и внутренняя структура, известная как фотонное кольцо, становятся более четкими.

Эти элементы, а также пространство-время, становятся всё более искажёнными по мере приближения камеры. Наконец, полет совершает почти два оборота вокруг черной дыры, прежде чем уйти за горизонт событий.

В другой версии происходит что-то похожее, но камера по итогу все же выходит из гравитационного притяжения и улетает.

Также там показали более короткое видео погружения в черную дыру с поддержкой 360 градусного обзора.

Как сообщалось ранее, астероиды могут состоять не только из ценных материалов, а и из элементов, с которыми человечество никогда не сталкивалось. Например, астероид 33 Полигимния может состоять из элементов, которые выходят за пределы нынешней таблицы Менделеева.