Японские ученые создали первое устройство с поддержкой 6G-интернета: что оно может

Устройство протестировали на расстоянии в 100 метров

Японские ученые создали и успешно протестировали первое в мире устройство, которое поддерживает 6G-интернет. Оно способно передавать данные со скоростью в 100 гигабит за секунду, что в 20 раз быстрее среднестатистического 5G.

Устройство разработано консорциумом компаний Docomo, NTT, NEC и Fujitsu Develop. А о разработке говорится в их совместном заявлении, обнародованном на сайте Docomo.

Отмечается, что им удалось развить скорость в 100 Гбит/с на расстоянии в 100 метров. Этого достаточно, чтобы передать пять фильмов в HD-качестве за одну секунду.

5G был запущен в 2019 году и является новейшим стандартом беспроводной связи, который используется практически во всех современных телефонах. В теории он должен разгоняться до скорости около 4,9 Гбит/с, но в большинстве случаев скорости сильно ниже. К примеру американский T-Mobile в среднем выдает 205 только Мбит/с.

Отличие 6G от 5G в основном заключаются в диапазонах работы — чем выше, тем быстрее интернет. Если для 5G это около 40ГГц, то 6G устройства смогут использовать диапазон между 100 ГГц и 300 ГГц.

Но есть и проблема, которая заключается в том, что более высокие частоты легче блокируются разными препятствиями, а потому с их использованием в помещениях скорее всего возникнут проблемы. В заявлении не указано, удалось ли обойти это ограничение, однако там отметили, что компаниям пришлось разработать принципиально новое устройство связи.

Демонстрация принципа работы устройства

Стоит отметить, что переход от 4G к 5G стал основным драйвером увеличения потребления мультимедиа и роста их качества. Предполагается, что переход к 6G приведет к появлению новых технологий вроде голографической связи, а также развития технологий виртуальной и дополненной реальностей.

С другой стороны внедрение 6G потребует запуска совершенно новой инфраструктуры для передачи и усиления сигнала, а телефонам понадобятся совершенно новые модули приема этого сигнала.

Как сообщалось ранее, в Украине 5G еще не появился, хотя его запуск уже готовится. В частности в сентябре 2023 года Федоров говорил, что это может произойти уже в 2024 году, однако не стал давать конкретных дат.