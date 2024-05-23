Кости пролежали 30-40 млн лет: винодел из Австрии случайно случайно нашел невероятный "клад" (фото)

Были найдены останки как минимум трех доисторических мамонтов

Винодел из австрийского Гобельсбурга во время ремонтніх работ случайно обнаружил кости мамонта. Эксперты говорят, что возраст этих останков может составлять от 30 000 до 40 000 лет.

О своей необычной находке мужчина сообщил в Федеральное управление памятников. Далее археологи Австрийской академии наук приступили на этом месте к раскопкам. Об этом пишет ВВС.

"Я думал, что это просто кусок дерева, оставленный моим дедом. Но потом я его немного покопал и вспомнил, что когда-то мой дедушка говорил, что нашел зубы. И тогда я сразу подумал, что это мамонт", — сказал винодел.

Так, по предварительным оценкам, мужчина в ходе ремонта обнаружил останки как минимум трех доисторических мамонтов. Это делает данную находку одной из самых значительных за последнюю сотню лет.

Руководитель раскопок Ханна Пароу-Сушон говорит, что такая плотная коллекция костей встречает очень редко. Ученые предположили, что на том месте в каменном веке люди охотились и убивали мамонтов.

Исследование костей может дать ученым новое представление об охотничьих практиках тех времен. После того как останки будут исследованы, их передадут на реставрацию в Венский музей естественной истории.

Отмечается, что последнюю похожую находку делали недалеко от этого же места. Это было 150 лет назад в соседнем винном погребе в Гобельсбурге. Там нашли культурные слои с кремневыми артефактами, ювелирными окаменелостями и древесным углем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые хотят возродить шерстистого мамонта, который вымер огромное количество лет назад.