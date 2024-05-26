Будут "молотить" весь месяц: на Землю в июне обрушатся магнитные бури, когда ждать мощнейшей

Месяц будет неспокойным

Магнитные бури в мае 2024 года еще не закончились, но ученые уже предупреждают о том, что июнь окажется таким же неспокойным. Геомагнитных штормов можно ждать ближе ко второй половине месяца.

Об этом данные сайта Meteoagent. Согласно им, первую мощную магнитную бурю в июне 2024 года следует ожидать 16 числа. Её К-индекс (градация мощности) достигнет 5 баллов — мощный геомагнитный шторм.

При этом нельзя сказать, что до этого космическую погоду не будет штормить. Средние магнитные бури начнутся прямо с 1 числа. Их К-индекс (градация мощности) будут достигать 4 баллов.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, которое может продолжаться от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в крупнейших городах Украины в последний понедельник мая.