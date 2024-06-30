Когда ждать магнитных бурь в июле: подробный прогноз

Июль 2024 года начнется с низкой геомагнитной активности

В июле вспышек на Солнце будет значительно меньше, чем в июне, поэтому метеозависимые люди смогут насладиться теплом лета.

Телеграф со ссылкой на Информатор Коломыя рассказывает подробнее.

Геомагнитная активность низкого уровня прогнозируется на начало месяца, с 1 по 3 июля, но уже ближе к середине июля ожидается усиление магнитной бури.

Еще одна магнитная буря возможна с 5 июля, а к 10 числа ее интенсивность может возрасти.

Обратите внимание! Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может сказаться на самочувствии.

Добавим и то, что у ученых нет однозначного ответа на то, как влияют на человека магнитные бури. Некоторые эксперименты показали влияние магнитных бурь только на космонавтов, пилотов и бортпроводников, то есть людей, работающих на большой высоте.

Другие исследования выявили негативное влияние магнитных бурь на людей, считающих себя метеозависимыми. Они жаловались на плохое самочувствие в дни солнечных вспышек.

Ранее Телеграф писал, что ученые разработали концепцию для добычи воды на Марсе.