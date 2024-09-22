Подводное танго: ученые показали редкое видео танцев акул

Без укусов обойтись не удается, а зубы у этих акул впечатляющие

Животные могут быть очень изобретательны и грациозны, когда дело касается попыток произвести впечатление на противоположный пол и примеров тому очень много от сложных песен птиц, до танцев пауков. Но когда дело касается акул, то сложно поверить, что они на самом деле являются большими любителями "потанцевать".

Ученые из SEA LIFE Sydney Aquarium, что в Сиднее (Австралия) смогли снять очень редкое видео, на котором акулы-няньки, также известны как песчаные акулы (Carcharias taurus), кружатся в неком подобии танца. И как многие могли подумать, это действительно выглядит так, будто они пытаются друг друга разорвать на части.

"Это похоже на подводное танго" — отметил один из сотрудников аквариума Патрик Нельсон.

На кадрах видно, что акулы кусают друг друга за плавники, крутясь друг вокруг друга. При этом ученые не исключают, что самцы в этом танце преследуют цель перевернуть самку на спину.

Дело в том, что при переворачивании на спину акулы впадают в состояние "тонической неподвижности" — своеобразного ступора, который в зависимости от вида может длиться от нескольких секунд до 15 минут. То есть таким образом самцы могут сделать свое дело, пока самка находится в "отключке" без риска столкнуться с ее острыми зубами.

Ученые считают, что при переворачивании акула получает сигналы от вестибулярного аппарата, которые она не может нормально обработать, после чего ее мозг буквально уходит в "перезагрузку". Этим часто пользуются ученые, исследующие этих рыб, а также косатки, которые очень любят кушать печень некоторых видов акул.

Если же кажется, что брачные игры акул слишком жестокие, то есть и хорошая новость — некоторые виды могут размножаться и без участия самцов. Например, так сделала кунья акула, которую оставили в одиночестве в аквариуме в Италии.