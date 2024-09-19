Мамонтов убил насморк? Ученые нашли доказательства необычной теории

Из-за заложенного хобота мамонты не находили пищу, воду и партнеров для размножения

Пока ученые пытаются возродить мамонтов, другие исследователи нашли третью причину их вымирания. Речь об аллергии, из-за которой им было тяжело найти пару.

Как сообщает Phys.org, ученые обнаружили антитела и аллергены в образцах ткани замороженных мамонтов, что свидетельствует о том, что большие животные могли испытывать трудности с поиском партнера из-за потери обоняния.

Мамонты вымерли примерно 4000 лет назад и жили в Северной Америке, Азии и Северной Европе. Также останки мамонтов находили и на территории Украины. Главные причины вымирания – изменение климата и охота людей.

В новом исследовании исследовательская группа предлагает другую возможную причину: аллергию на пыльцу, которая привела к заложенности носа, из-за чего мамонтам было трудно найти пищу, воду и потенциальных партнеров. На это указывают обнаруженные антитела и аллергены. Аллергия — третья причина вымирания мамонтов.

В пользу идеи также и то, что вымирание шерстистого мамонта произошло в то время, когда на планете становилось теплее. Растения начали расти в новых местах и они выбрасывали в атмосферу пыльцу, вызвав реакцию у животных.

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