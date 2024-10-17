Новое солнечное пятно готовит геомагнитные сюрпризы: увеличится ли сила бури, которая бурлит на Земле

Отдохнуть не удастся

На нашей планете держится сильная магнитная буря в 6 баллов. Астросиноптики говорят, что ее сила могла вырасти из-за взрывов, которые создало новое солнечное пятно. Геомагнитные штормы продержатся почти до конца этой недели.

Новое солнечное пятно 3856 года развило магнитное поле "бета-гамма-дельта", которое накапливает энергию для сильных взрывов. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Синоптики Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) говорят, что вероятность вспышек класса М 17 октября составляет 80%, а класса Х — 20%.

"Солнечное пятно обращено прямо к Земле, поэтому любые вспышки будут геоэффективными ", — резюмировали ученые.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Магнитные бури на Земле 16-20 октября

В то же время, согласно данным сайта Meteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в ближайшие дни наша планета будет находиться в лапах магнитной бури в 4 и 6 баллов.

Сейчас, 17 октября, держится сильный 6-балльный шторм. 18-19 октября, его сила уменьшится до средней бури в 4 балла.

В последний день на этой неделе прогнозируется минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде, которая ожидается в Украине до конца этой недели.