Встреча Виткоффа и Путина проходит в Кремле

В пятницу, 25 апреля, в Москве началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Это уже четвертая встреча с февраля 2025 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Уиткофф прибыл в Москву 23 апреля, в среду.

На фоне этой встречи в социальных сетях возникла волна критики американского представителя. Пользователи возмущены поведением Уиткоффа, который, несмотря на комбинированный обстрел Киева с десятками раненых и погибших гражданских, улыбался на встрече с Путиным и пожал ему руку. Особое внимание испытало видео, на котором Уиткофф искренне улыбается, в то время как Путин говорит по-английски.

"Просто посмотрите, как Уиткофф улыбается на встрече с Путиным. Так счастливы, Путин на английском щебочет. Сюр", – пишут в социальных сетях.

Люди возмущаются: россияне за раз убивают 12 человек в столице Украины, а Уиткофф на следующий день говорит президенту их страны: "так рад Вас видеть".

Комментарии в социальных сетях острые и эмоциональные: "Одна гнида скалится до другой", "Чем сильнее террор, тем шире улыбка", "Фу, еще и руку подает пакости". Некоторые отмечали, что "ничего личного — только бизнес, политика, деньги", а другие назвали это "антиутопией в реальном времени".

Встреча вызвала беспокойство и в контексте дипломатической изоляции Москвы, очевидно, уже оставшейся в прошлом. "Они были изолированы три года, а теперь появляется рыжее ***** и налаживает связи". В комментариях также прозвучали надежды, что европейские лидеры не будут подражать американской модели общения с Кремлем.

Напомним, ранее Телеграф писал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен убедить администрацию США воздержаться от попыток навязать Украине мирное соглашение на условиях, выгодных России. Во время своего визита в Вашингтон 24-25 апреля он планирует донести до команды президента Дональда Трампа аргументы против такого подхода.