Плодотворные встречи с Трампом и мир через силу: главное из нового интервью Зеленского

Украина рассматривает США как сильного стратегического партнера

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому комментатору Бену Шапиро, в котором прямо заявил, что украинцам больно слышать обвинения в развязывании войны. Он остро отверг какие-либо намеки на то, что именно Украина якобы спровоцировала полномасштабное российское вторжение, о чем недавно заявил президент США Дональд Трамп.

"Но вы не должны говорить, что Украина начала эту войну. Я считаю, что нашим людям это больно слышать. Вот почему мы так отреагировали", — сказал президент в интервью.

Относительно отношений с Дональдом Трампом после того, как они обострились в результате встречи в Овальном кабинете, а также отмены переговоров между Украиной и США в Лондоне, Зеленский сказал: "Я думаю, что у нас будут более плодотворные встречи с президентом Трампом". Он также подчеркнул, что Украина рассматривает США как сильного стратегического партнера и стремится к общему пониманию того, что Россия является агрессором в этой войне.

Другие заявления Владимира Зеленского:

Я буду защищать достоинство Украины. Я президент, я гарант конституции.

Мы хотели бы достичь мира через силу, это было бы полезно России.

Россияне всегда хотели и желают уничтожения Соединенных Штатов.

Украина получила от США оружие и другую помощь в сфере безопасности на сумму около 105 миллиардов долларов.

США получили от нас знания о войне. Мы благодарны за каждый цент, уплаченный Соединенными Штатами, но это справедливая цена.

В Украине 800 000 или 600 000 человек, добровольно ушедших в ВСУ. Случаи насильственной мобилизации единичны, это не массовое явление.

Мобилизация будет продолжаться пока идет война

Напомним, ранее Телеграф писал, что на фоне срыва переговоров в Лондоне Трамп вышел с новыми обвинениями в адрес Зеленского и Украины. По его словам, ситуация для Киева "ужасающая", и сейчас наступил момент для завершения конфликта.