В Украине идет похолодание и сильные ветры: в каких областях 24 октября испортится погода

Порывы будут достигать 8-13 метров в секунду

В четверг, 24 октября, на значительной части территории Украины будет ветрено. Причиной станет антициклон Xelat, который принесет сухую и прохладную погоду без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +2 °C ночью до +16 °C днем. Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, сильный ветер ожидается в северных, центральных и восточных областях, где его порывы будут достигать 8-13 метров в секунду.

Ночная температура в разных регионах Украины составит от +2 до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16 °C. В северной части страны будет несколько прохладнее – столбики термометров покажут от +9 до +12 градусов.

Погода в Украине на 24 октября, Гидрометцентр

Погода в Киеве

В столице 24 октября преобладает сухая и солнечная погода. Температура воздуха в течение дня будет держаться на отметке около +12 градусов. Синоптики предупреждают о порывистом северо-западном ветре.

По словам Натальи Диденко, в дальнейшем существенных изменений в погодных условиях не предполагается. Ранее прогнозируемые осадки, которые должны были начаться с 28 октября, не подтверждаются из-за влияния антициклона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в Украине на конец октября. В последние дни месяца придут циклоны.