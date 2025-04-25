Ему был 21 год

Сын высокопоставленных сотрудников ЦРУ Майкл Глосс воевал на стороне россиян на войне против Украины и был ликвидирован в апреле 2024 года. Его похоронили только в конце года.

Майкл родился в 2002 году в семье военных. Об этом говорится в расследовании "Важные истории".

Его мать — Джулиан Глосс, стала первой женщиной-командующей курсантского состава Военно-морской академии США и занимала различные должности в армии и разведке, в том числе заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. Отец, Ларри Глосс — ветеран ВМС США, работал в области кибербезопасности и возглавлял структуру, обслуживающую национальные интересы США.

Семья Глосс

Он учился в частном колледже свободных искусств College of the Atlantic в Бар-Харборе. Глосс также был пацифистом, интересовался темой климата в мире и протестовал против запрета абортов.

В 2023 году Майкл бросил учебу и родительский дом, укатив в кругосветное путешествие. В Восточной Европе он представлялся разными именами, в том числе псевдонимом Иттобаал, и стремился к свободе и приключениям.​ Спустя время, находясь в Стамбуле, Глосс сделал себе российскую визу и уехал путешествовать по РФ.

Он зарегистрировался в социальной сети "Вконтакте", обзавелся флагом СССР, подписался на группы про Ленина и более того, постил различные видео с президентом РФ Владимиром Путиным.

Уже спустя год после начала своего путешествия Глосс подписал контракт с Министерством обороны России и оказался на войне против Украины. Он был в составе 137-го полка ВДВ.

Майкл Глосс

4 апреля 2024 Глосс погиб. В тот же день, согласно телеграм-каналу 106-й дивизии РФ, в которую входит рязанский полк, десантники продолжали наступление в Донецкой области под Раздоловкой и Веселым. Точные подробности его ликвидации неизвестны.

Похороны Майкла в США прошли 21 декабря 2024 года, спустя восемь месяцев после его гибели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в московском госпитале скончался российский пропагандист, "военкор" телеканала Минобороны РФ "Звезда" Никита Гольдин.