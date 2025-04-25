Юная горнолыжница погибла во время тренировки

Горнолыжница только-только начинала свою профессиональную карьеру

Юная французская горнолыжница Марго Симон погибла во время тренировки на трассе. Несчастный случай произошел во французском Валь д'Изере на склоне Envers de Bellevarde.

О смерти горнолыжницы сообщает Международная федерация горнолыжного спорта на свой странице в Instagram. 18-летняя спортсменка готовилась к турниру Red Bull Alpine Park.

По информации источника, инцидент с Марго произошел 24 апреля в 13:00. Врачи немедленно прибыли на место происшествия, однако спасти девушку не сумели. Турнир Red Bull Alpine Park, который должен был пройти с 24 по 27 апреля, был отменен. Местная прокуратура начала расследование обстоятельств трагедии.

"Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) с большой грустью узнала о трагической кончине Марго Симон, перспективной молодой спортсменки из горнолыжного комитета Савойи и спортивного клуба Saisies, которая скончалась 24 апреля 2025 года в Валь-д'Изере.

Наши мысли с Французской федерацией лыжного спорта, горнолыжным комитетом Савойи, спортивным клубом Saisies и всем лыжным сообществом, которые глубоко скорбят о потере Марго.

FIS выражает искренние соболезнования семье и близким Марго и предлагает свою полную поддержку в это невероятно трудное время", — гласит сообщение.

Отметим, в марте 2025 года Симон стала победительницей чемпионата Франции среди юниоров. В том же месяце она участвовала в чемпионате мира среди юниоров в Тарвизио (Италия), где не показала высоких результатов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известная сноубордистка, член олимпийской сборной Швейцарии Софи Хедигер погибла в Арозе (Швейцария). Трагедия произошла из-за схода лавины.