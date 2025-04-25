Крым останется с Россией, а НАТО – без Украины. Главные заявления Трампа в новом интервью Time

Трамп дал громкое интервью об Украине, НАТО и мирных переговорах.

Президент США Дональд Трамп дал развернутое интервью американскому журналу Time, в котором высказал свою позицию по Украине, вступлению в НАТО и возможности завершения войны. В нем он затронул многие острые вопросы, включая перспективы мирных переговоров и будущее оккупированных территорий.

"Телеграф" собрал самые главные заявления американского президента из полного текста интервью, опубликованного в Time.

Главные заявления Дональда Трампа

Трамп назвал новую причину войны. В частности, глава США считает, что ею стали разговоры о вступлении Украины в Североатлантический альянс. "Думаю, именно это и привело к началу войны — когда заговорили о вступлении в НАТО. Если бы эту тему не поднимали, было бы гораздо больше шансов, что война не началась бы", — заявил американский президент. Также он сказал, что Украина вряд ли вступит в НАТО.

На вопрос о возможности мирного урегулирования при президентстве Владимира Зеленского Трамп ответил утвердительно. По его словам, с нынешним украинским руководством вполне возможно добиться договоренностей: "Сейчас он президент, и я думаю, что мы заключим соглашение". О Путине Трамп высказался аналогично. "Мир возможен, даже если Путин останется президентом", — отметил Трамп, добавив, что у них "были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к соглашению".

Завершение войны

Также он прокомментировал свои заявления о том, что он обещал завершить войну за 24 часа.

"Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть свое мнение".

Крым

"Крым останется с Россией, и Зеленский это понимает, и все понимают", — заявил президент США, вновь подчеркнув, что полуостров "перешел к россиянам" при президентстве Барака Обамы. Также его спросили, согласился бы он на мирное соглашение, частью которого была бы передача России оккупированных территорий, он сказал, что "мы должны говорить только о Крыме".

"Это не моя война и этого бы никогда не произошло, будь я президентом", — в очередной раз отметил Трамп.

Ранее "Телеграф" также писал о главных заявлениях Зеленского в ЮАР, куда он уехал 24 апреля. Трампу передали новый мирный план, а у украинцев кончается терпение.