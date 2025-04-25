Шквал мемов о Трампе в Украине до сих пор не утихает. Сравнивают с Януковичем и актрисой 18+

Украинцы шутят второй день

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированную атаку по Киеву 24 апреля. Он написал: "Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, ПРИПИНИ. Еженедельно погибают 5000 солдат. Давайте заключим мирное соглашение!". Очевидно, что обращение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, но Трамп не указал фамилию, которая стала поводом для многочисленных интерпретаций и шуток в соцсетях.

На следующий день после этого заявления украинцы продолжают создавать мемы и шутки. " Телеграф" собрал мемы, которые создали украинцы. Здесь сборник тех, которые, по нашему мнению, самые смешные.

Одним из самых смешных оказался мем, который случился в 2006 году, когда Владимир Путин во время официального мероприятия на Кремлевской площади подошел к маленькому мальчику, поднял его футболку и поцеловал его в живот. Этот спонтанный жест тогда вызвал удивление, а затем превратился в интернет-мем. Путин позже объяснял, что просто "захотел погладить мальчика, как котенка". Свежий мем, котрый появился на фоне заявления Трампа, подписан так: "Vladimir, STOP".

Еще один мем изобразили с известной порноактрисой Ники Хантсман. А фото использовали с видео, где она находится в главной роли.

Не менее смешон мем с двумя мужчинами, похожими на президента РФ и президента США в темных костюмах, которые стоят очень близко друг к другу и почти касаются лицами. В верхней части мема написано "vladimir", а в нижней — "stop". Этот мем — просто шедевр политической сатиры. Здесь обыграна недавняя фраза президента США "Vladimir, STOP". Вместо серьезной дипломатии мы получаем романтическую комедию, где два мировых лидера застыли в момент, который можно описать как "вот-вот поцелуются, но один шепчет другому прекратить".

Вспомнили и украинцы беглого президента Виктора Януковича. Изобразили Трампа на фоне украинского флага. Этот мем иронически отсылает к знаменитой фразе Виктора Януковича "Астанавитесь!", которую он сказал во время выступления в 2013 году, обращаясь к протестующим на Майдане. Эта фраза стала мемом в украинском интернет-пространстве из-за специфического акцента и интонации. Здесь проведена параллель между той исторической фразой и недавним обращением "Vladimir, STOP!" в контексте реакции обстрелов Киева.

Ранее "Телеграф" писал, что мемы о смерти Папы Римского заполонили сеть.