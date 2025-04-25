Офицер ТЦК приобрел квартиру за 1,3 млн, не имея таких денег. Что еще интересного нашли в его декларации

У него уже есть две квартиры и авто

Офицер Днепропетровского областного ТЦК без официальных сбережений и с небольшой зарплатой купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен. Речь идет о 45-летнем Сергее Псареве.

Как пишут местные каналы, декларация офицера появилась 24 апреля. Согласно документу, Псарев купил 49,7-метровую квартиру в Днепре за 1 378 000 гривен.

При этом в декларации отмечено, что за 2024 год он получил зарплаты на 365 535 грн, дополнительных выплат 12 576 грн, а его жена заработала 197 407 грн. Кроме того, семья владеет авто chevrolet за 103 тысячи, квартирами 77,2 квадратных метров за 150 тысяч и 49,5 квадратов за 118 52.

Квартиру за почти 1,5 млн грн Псарев приобрел в 2025 году без сбережений, поэтому возникает вопрос: откуда же средства на такую недвижимость. В сети намекают на незаконное обогащение, особенно учитывая, что у него были проблемы с законом. Псарев нарушал законодательство о государственной тайне, за что получил административное наказание.

"Итак, напрашивается вывод, что дом купили за незадекларированные средства, а вскоре на новоселье в семью Псаревых могут посетить обыск НАПК и НАБУ", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда у самого богатого министра в Украине Алексея Чернышева миллионы, квартиры и драгоценные часы.