Ученые случайно наткнулись на секретную военную базу: она таит огромную опасность (фото)

База никогда не была достроена и теперь похоронена под десятками метров льда

Ученые, которые занимались исследованием ледяного покрова Гренландии, случайно наткнулись на секретную американскую базу. Речь идет о "Кэмп Сенчури" — месте базирования ядерного оружия во времена Холодной войны.

Об этом говорится в отчете Earth observatory NASA. Отмечается, что на находку наткнулся ученый Чад Грин, который мониторил состояние льда на острове с помощью радиолокационного инструмента UAVSAR.

"Наша цель заключалась в калибровке, валидации и изучении возможностей и ограничений UAVSAR для картирования внутренних слоев ледникового покрова и его основания", — сказал он, добавив, что ученые не были там ради поисков "Кэмп Сэнчури".

Эта база была построена в 1959 году Инженерным корпусом США. Она представляет собой 21 тоннель общей протяженностью в 3 километра в толще льда, из-за чего получила альтернативное название "город под льдом".

Снимок "Кэмп Сенчури" с самолета. Апрель 2024

Изначально база планировалась как место для размещения персонала из 200 человек и до 600 баллистических ракет средней дальности. Из-за отдаленного местоположения у нее даже был свой ядерный реактор.

Изначально считалось, что база будет частью сети стартовых площадок, которые будут способны выдержать первый удар в случае ядерной войны. Впрочем, позже оказалось, что лед не настолько стабилен, как считалось ранее, а потому базу запросили уже в 1967 году в недостроенном состоянии. Со временем лед и снег продолжали накапливаться из-за чего твердые конструкции оказались на глубине не менее 30 метров под поверхностью.

Хотя доступ к базе получить невозможно, однако "Кэмп Сенчури" никогда не "пропадал с радаров". Мало того, его судьба вновь начала беспокоить ученых.

Дело в том, что там остаются похоронены около 200 тысяч литров нефтепродуктов и примерно 24 миллиона литров неочищенных сточных вод. Если льды Гренландии продолжат таять, то все это "сокровище" может попасть в океан и стать причиной экологической катастрофы

Впрочем, согласно оценкам, сделанным в 2021 году, о потере льда над базой можно не беспокоиться по меньшей мере до 2100 года. Поэтому этот объект пока остается "бомбой замедленного действия", с которым придется иметь дело будущим поколениям.

Как сообщалось ранее, ученые составили карту мест нашей планеты, где температура воздуха резко поднимется в ближайшие годы. Среди них есть и Гренландия.