Магнитная буря завершилась? Чего ждать от геопогоды в конце недели

В течении 6-8 декабря землянам можно будет отдохнуть, ведь на графике есть только "зеленые" дни

На Земле 3-5 декабря держалась магнитная буря 4-5 баллов, однако в ближайшие дни она снизит свою активность. Астросиноптики поделились прогнозом по геомагнитным штормам до конца текущей недели.

За последние сутки солнечная активность находилась на умеренном уровне, хотя в этот период произошло семь вспышек класса С и четыре — класса М. Об этом сообщили на сайте Meteoprog.

Такие вспышки могут вызвать лишь небольшой уровень помех на Земле или солнечный радиационный шторм, пояснили специалисты.

Согласно прогнозу, в течение пятницы, 5 декабря, солнечная активность будет низкой. Вероятность малого геомагнитного шторма в этот день составляет 5%, а большого – 1%.

Для справки: вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым сильным классом солнечных взрывов есть Х-вспышки.

Магнитные бури на Земле в течение 6-8 декабря

Согласно прогнозу на сайте Meteoagent, 6 декабря солнечная активность находится на низком уровне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в течение Дня святого Николая, 6 декабря.