Один из самых ярких объектов Вселенной подсветил непонятную нить в космосе: ученые не знают, что это

Некоторые объекты на новых фото пока не опознаны

Среди неисчислимого множества огоньков на звездном небе есть один, который заметно выделяется на фоне всех остальных. Квазар 3C 273 остается наиболее далеким объектом, который можно увидеть с Земли в обычный телескоп. Но как он выглядит, если посмотреть на него через необычный телескоп?

Чтобы ответить на этот вопрос, астрономы использовали возможности легендарного космического телескопа "Хаббл". Детали работы были описаны в журнале Astronomy & Astrophysics.

Квазар 3C 273 находится на расстоянии 2,5 миллиарда световых лет. То есть мы сейчас можем видеть свет, который начал путешествие еще до возникновения на нашей планете многоклеточной жизни.

Причина того, что мы можем увидеть этот объект с Земли, кроется в его яркости эквивалентом триллионов Солнц. Ученые говорят, что даже если бы он находился на расстоянии в несколько десятков тысяч световых лет от нас, то мы бы видели его в небе, как еще одно Солнце.

Открыли его в 1963 году и уже тогда ученые поняли, что смотрят не на обычную звезду, поскольку ни одна из звезд не могла бы сиять настолько ярко, чтобы быть заметной на Земле с этого расстояния. Сейчас мы понимаем, что этот объект является активным центром галактики, который вращается вокруг черной дыры с массой примерно в 900 миллионов солнечных.

Газ и пыль вокруг черной дыры по мере засасывания внутрь сталкиваются с огромной гравитацией и трением, из-за чего начинают генерировать свет по всему спектру излучения прежде чем угаснуть навсегда.

Снеимок 3C 273 в видимом свете

"Для Хаббла смотреть на квазар 3C 273 — это как смотреть прямо в слепящую фару автомобиля и пытаться увидеть муравья, ползущего по ободу вокруг него", — сообщили астрономы.

Однако смогли использовать Систему визуализации космического телескопа (STIS) и немного приглушить основное свечение, чтобы рассмотреть детали возле квазара. Это можно сравнить с тем, если бы вы держали руку перед лучом фонаря, когда кто-то светит вам в глаза. Таким образом вам бы удалось рассмотреть "подсвеченные" объекты, не будучи ослепленными.

Снимок квазара без STIS (сверху) и со STIS (снизу)

Исследователям также удалось обнаружить объекты, которые ранее никто не видел — эти световые сгустки могут быть галактиками-спутниками или кусками звездного материала, которые находятся в процессе поглощения.

Также они обнаружили L-образную световую нить, которую только предстоит идентифицировать.

"Наше предыдущее представление было весьма ограниченным, но Хаббл позволяет нам детально понять сложную морфологию квазара и галактические взаимодействия. В будущем дальнейшее изучение 3C 273 в инфракрасном свете с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба может дать нам больше подсказок" — говорят ученые.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили настоящего гигантского монстра в отдаленном уголке Вселенной — древнюю черную дыру. Она появилась всего в 800 млн лет после Большого взрыва.