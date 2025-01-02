Волчья луна в январе: что она предвещает и почему название может быть мистификацией

Полнолуние традиционно важно для культур, где лунами отмеряли время

Волчья луна — это название первого полнолуния нового года, которое имеет свои корни в давних традициях. Считается, что такое название луна получила из-за того, что в этот сезон волки наиболее активно воют.

Полнолуние настанет в ночь с 13 на 14 января. В целом в США каждое полнолуние имеет свое имя. Впервые их напечатали в издании "Фермерский Альманах" в 1930-х. Тогда источники этого названия отыскивали в индейских, кельтских и древнеанглийских традициях. Однако в племенах индейцев лунные названия в основном были связаны с характеристиками мороза и холода, поэтому есть версии, что название может быть выдумкой, которая прижилась. Волки не воют на луну, несмотря на распространенное мнение, а так общаются на большом расстоянии.

Другие названия Волчьего месяца

Племя арапахо на равнинах называло луну в январе "когда снег веет, как духи на ветру", хайда на Аляске — "охотой на медведей". Кельтское имя полной луны — "Оставайся дома" или "Тихий". Для древних германцев и англосаксов месяц назывался "Полнолуние после Йоля", то есть после праздника.

С первым полнолунием года связано несколько примет:

Яркая первая полная луна обещает дождь и хороший урожай, а красная луна сигнализирует о засушливом годе.

Нимб вокруг луны предвещает сырую или штормовую погоду.

Ранее "Телеграф" публиковал напоминание, как определить, какая сейчас фаза Луны. Садоводы, астрологи и другие часто приписывают спутнику Земли возможности влиять на жизнь людей.