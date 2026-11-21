Повреждённое судно с пожаром на борту вошло в территориальные воды Финляндии

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В субботу, 21 ноября, в нейтральных водах Финского залива загорелся российский сухогруз Sparta II, следовавший в Калининград. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что судно атаковали два беспилотника.

О нападении Дрозденко сообщил в своём канале в Telegram. По его словам, это произошло в трёх морских милях от российской границы.

Финляндия и Эстония следили за ситуацией в акватории Финского залива

"В данный момент производится эвакуация экипажа", – написал российский чиновник.

В 12:18 по киевскому времени был объявлен отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. По заявлению российских властей, за время атаки над регионом сбили 80 беспилотников.

Дрозденко объявил отбой беспилотной опасности после сообщения об эвакуации экипажа

Как отреагировали Финляндия и Эстония

Министерство обороны Финляндии подтвердило, что судно получило повреждения в результате атаки в международных водах. Финляндия уведомила союзников и направила к судну подразделения пограничной службы, пишет ERR.

По данным финской пограничной службы, горящий сухогруз дрейфовал в восточной части залива и не создавал угрозы для других судов. Пограничники координировали спасательную операцию и готовились к ликвидации возможного разлива топлива. Снимок горящего судна опубликовала финская пограничная служба, сообщает Omni.

Финские пограничники начали готовиться к возможному разливу топлива у сухогруза

"Финские власти занимаются ситуацией в Финском заливе, где российское грузовое судно подверглось атаке беспилотников. Украина имеет право бороться с агрессором", – написал в X премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Эстонский координационный центр морского и авиационного спасения получил сообщение о пожаре и предварительные сведения о взрывах на борту в 9:35. По данным эстонских властей, Sparta II вышло из Санкт-Петербурга. Дежурный Департамента полиции и погранохраны Эстонии Андрес Тийк сообщил, что ведомство следит за ситуацией вместе с финскими коллегами и подключится, если Россия запросит международную помощь.

Что известно о грузе Sparta II

В Telegram-канале Exilenova+ допустили, что сухогруз вёз в Калининград военный груз. По данным ERR, судно находится под санкциями США, а украинская военная разведка относит его к судам, которые ранее перевозили оружие и военную технику.

Украинская разведка относит сухогруз к судам, перевозившим оружие и военную технику Источник: vesselfinder.com

Главное управление разведки Министерства обороны Украины указывает, что Sparta II связано с российской компанией "Оборонлогистика". В 2022–2023 годах сухогруз ходил между российским Новороссийском и сирийским Тартусом через Босфор и Дарданеллы.

Sparta II связано с российской компанией "Оборонлогистика"

Как сообщал "Телеграф", на российских "Шахедах" заметили "усы". Такое нововведение россиян несколько озадачило украинских специалистов.