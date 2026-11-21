Глубокий разряд сокращает срок службы почти всех аккумуляторов

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Современные аккумуляторы могут выдержать температуру до нуля без потери заряда. А если электросамокат зимует на балконе, то батарею следует снять до морозов и подзаряжать ее раз в месяц.

Об этом "Телеграфу" рассказал продавец-консультант магазина "Вело+" в Полтаве Денис Карпенко. По его словам, любой аккумулятор боится холода и морозов.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "Как подготовить велосипед к зиме и не "убить" самокат на балконе: секреты ухода от мастера"

Эксперт отметил, что главным фактором для сохранения функциональности батареи является правильная эксплуатация. Так, любой аккумулятор следует снимать до наступления зимних морозов.

"Каждый месяц его нужно подзаряжать. Он выдерживает температуру до нуля градусов, но если она начинает опускаться ниже, то накануне аккумулятор на скутере или электросамокате нужно снять. Во многих из них, кстати, стоят быстросъемные аккумуляторы, которые снимаются нажатием нескольких кнопок", – сказал Денис Карпенко.

На многих электросамокатах батарея снимается нажатием двух кнопок. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как продлить жизнь аккумулятору?

Во время зимнего хранения эксперт также рекомендует следить за несколькими моментами. В частности, за тем, чтобы контроллеры и провода оставались сухими.

"Чтобы аккумулятор жил долго, его не нужно разряжать в ноль. Глубокий разряд значительно сокращает срок службы почти всех современных аккумуляторов, поскольку создает сильную нагрузку на его химические элементы и ускоряет потерю емкости. Оптимальное решение для большинства современных устройств — ставить на зарядку при уровне около 20 процентов", — сказал он.

В то же время он отметил, что следует ограничивать заряд до 80–90 процентов. Если вы не планируете долгую поездку без доступа к источнику питания, необязательно каждый раз заряжать устройство на максимум.

"Также следует избегать перегрева постоянным током. Во многих аккумуляторах есть специальная система, которая предотвращает это, но в более дешевых и в самых зарядных устройствах этого нет", — резюмировал Карпенко.

Денис Карпенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Денис Карпенко объяснил, как правильно подготовить велосипед к зиме, чтобы из-за одной ошибки не испортить тормоза.