В нем принимали короля, а позже жили военные: как роскошный дворец в Хмельницкой области стал руинами (фото)
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Вид княжеской резиденции в XIX веке сохранили работы Наполеона Орды
От дворца князей Сангушко в Изяславе на Хмельнитчине остались высокие стены, арки и фрагменты прилегающих сооружений. Здание стоит без крыши: сквозь пустые окна парадных залов видно небо, а внутри растут деревья и трава.
О том, как семейная резиденция, где принимали европейскую аристократию, стала военными казармами, рассказал украинский блогер Кирилл Бабченко. Дворец возвели на месте древних укреплений, неподалеку от слияния Горыни и Понора.
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Дворец, который княгиня подарила сыну
Резиденцию строили в 1754–1770 годах. После смерти мужа за строительство взялась княгиня Барбара Сангушкова: дворец должен был стать подарком ее сыну Янушу Модесту Сангушко.
Барбара Сангушкова лично просматривала чертежи, требовала изменений и следила за тем, какой будет будущая резиденция. Проект разработал итальянский архитектор Паоло Антонио Фонтана, а позднее его доработал королевский архитектор Якуб Фонтана.
Барочные залы и иллюминация для короля
В Изяславе возвели один из самых выразительных барочных дворцовых ансамблей Волыни. К парадному двору вел мостик через оборонный ров, а рядом с главным корпусом тянулись аркадные галереи. Ряд арок хорошо виден на рисунке бокового фасада.
Парадные залы украшала лепнина. В отделке использовали венецианскую штукатурку и бумажные обои, которые в XVIII веке только входили в моду. В комнатах были картины и фарфор, а в резиденции обустроили библиотеку.
В 1787 году во дворце принимали Станислава Августа Понятовского, последнего короля Речи Посполитой. В честь его приезда устроили масштабную иллюминацию: вечером резиденция сияла среди окрестных пейзажей.
Казармы, пожар и упадок памятника
В 1870 году Сангушки продали резиденцию военному ведомству Российской империи. Бывшие княжеские покои превратили в казармы. Позже зданием пользовались советские военные, а в 1944 году в нем произошел пожар.
В 1963 году дворец признали памятником архитектуры. Этот статус не спас здание от разрушения: после того как в XX веке отсюда вывели воинскую часть, резиденция постепенно пришла в упадок.
Каким был дворец на рисунках 1872 года
Рисунки Наполеона Орды датированы 1872 годом, когда резиденция уже перешла в ведение военного ведомства. На одном из них главный корпус изображен со стороны парка: к зданию на холме поднимается дорога, а сбоку виден мост.
На рисунке главного фасада видно, сколько места перед дворцом занимал парадный двор и как галерея соединяла корпуса. По этому рисунку создали литографию: на ней в просторном дворе видны люди и конные экипажи.
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