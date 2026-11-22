Вид княжеской резиденции в XIX веке сохранили работы Наполеона Орды

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От дворца князей Сангушко в Изяславе на Хмельнитчине остались высокие стены, арки и фрагменты прилегающих сооружений. Здание стоит без крыши: сквозь пустые окна парадных залов видно небо, а внутри растут деревья и трава.

О том, как семейная резиденция, где принимали европейскую аристократию, стала военными казармами, рассказал украинский блогер Кирилл Бабченко. Дворец возвели на месте древних укреплений, неподалеку от слияния Горыни и Понора.

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Дворец, который княгиня подарила сыну

Резиденцию строили в 1754–1770 годах. После смерти мужа за строительство взялась княгиня Барбара Сангушкова: дворец должен был стать подарком ее сыну Янушу Модесту Сангушко.

Барбара Сангушкова лично просматривала чертежи, требовала изменений и следила за тем, какой будет будущая резиденция. Проект разработал итальянский архитектор Паоло Антонио Фонтана, а позднее его доработал королевский архитектор Якуб Фонтана.

Барбара Сангушкова задумала резиденцию как подарок сыну

Барочные залы и иллюминация для короля

В Изяславе возвели один из самых выразительных барочных дворцовых ансамблей Волыни. К парадному двору вел мостик через оборонный ров, а рядом с главным корпусом тянулись аркадные галереи. Ряд арок хорошо виден на рисунке бокового фасада.

Аркадные галереи были частью барочного ансамбля

Парадные залы украшала лепнина. В отделке использовали венецианскую штукатурку и бумажные обои, которые в XVIII веке только входили в моду. В комнатах были картины и фарфор, а в резиденции обустроили библиотеку.

В 1787 году во дворце принимали Станислава Августа Понятовского, последнего короля Речи Посполитой. В честь его приезда устроили масштабную иллюминацию: вечером резиденция сияла среди окрестных пейзажей.

Казармы, пожар и упадок памятника

В 1870 году Сангушки продали резиденцию военному ведомству Российской империи. Бывшие княжеские покои превратили в казармы. Позже зданием пользовались советские военные, а в 1944 году в нем произошел пожар.

В 1963 году дворец признали памятником архитектуры. Этот статус не спас здание от разрушения: после того как в XX веке отсюда вывели воинскую часть, резиденция постепенно пришла в упадок.

Статус памятника архитектуры не спас резиденцию от упадка

Каким был дворец на рисунках 1872 года

Рисунки Наполеона Орды датированы 1872 годом, когда резиденция уже перешла в ведение военного ведомства. На одном из них главный корпус изображен со стороны парка: к зданию на холме поднимается дорога, а сбоку виден мост.

Со стороны парка видно, как дворцовый ансамбль расположился на холме

На рисунке главного фасада видно, сколько места перед дворцом занимал парадный двор и как галерея соединяла корпуса. По этому рисунку создали литографию: на ней в просторном дворе видны люди и конные экипажи.

Перед главным корпусом княжеской резиденции был просторный парадный двор

Ко времени создания рисунка для литографии резиденция уже принадлежала военным

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