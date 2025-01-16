Галактики-жемчуга удивили ученых своей красотой и загадочным взаимодействием

Галактики словно танцуют танец, обмениваясь звездами

Не только планеты могут выстроиться в ровную полосу, но даже галактики. Астрономы обнаружили редкую группу из пяти карликовых галактик (отмеченных от D1 до D5), расположенных на расстоянии 117 миллионов световых лет от Земли. Уникальность этой группировки поражает: галактики почти идеально выровнены, напоминая "нить космических жемчужин", а их взаимодействие ставит под сомнение общепринятую модель космической эволюции.

Как отмечает Space.com, эти маленькие, слабые, но богатые газом галактики активно образуют новые звезды – редкая черта для их типа. Общая масса пятерки составляет около 60,2 млрд солнечных масс.

Так выглядят галактики в телескоп

Карликовые галактики обычно существуют изолированно, и шанс найти такую группу составляет всего 0,004%. Три из них имеют одинаковое направление вращения, а взаимодействие напоминает танец, когда они отбирают друг у друга газ и звезды. Это открытие, сделанное с помощью цифрового обзора неба Слоуна (SDSS), бросает вызов стандартной модели космологии (LCDM), которая не может объяснить формирование подобных структур в отдаленных изолированных областях Вселенной.

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