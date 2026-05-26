Когда добавлять черный перец в кастрюлю правильно? Проверьте, не портите ли вы вкус блюда

Невовремя добавленный черный перец сделает блюдо невкусным

Кажется, что в добавлении черного перца в блюдо нет ничего сложного. Но даже с такой привычной специей легко ошибиться, и тогда вкус становится горьким или резким. Многие добавляют молотый черный перец одновременно с солью в самом начале варки. А это как раз то, чего делать не стоит. Рассказываем, когда нужно это делать.

Почему нельзя добавлять молотый перец в начале приготовления

Молотый черный перец содержит эфирные масла, которые являются главным источником его аромата. Как только перец попадает в горячую жидкость, эфирные масла начинают интенсивно высвобождаться. При продолжительном нагревании они разрушаются, аромат исчезает, и вместо него появляется неприятная горечь. Особенно это заметно в легких бульонах, отмечает портал Ofeminin.

Между тем цельный перец-горошек ведет себя иначе. Он значительно лучше переносит кипячение, и эфирные масла хранятся внутри зерна. Поэтому горошек можно добавлять в суп примерно за 20–25 минут до готовности, а перед подачей просто выловить его из тарелки.

Когда правильно добавлять молотый перец

Молотый перец нужно добавлять в самом конце приготовления или уже непосредственно в тарелку. Так он сохраняет весь свой аромат и подчеркивает вкус блюда, не перебивая его. В кремовых супах-пюре молотый перец можно добавить за 2–3 минуты до конца приготовления. Так он успеет раскрыть аромат, но не успеет дать горечь.

Покупайте перец небольшими порциями и храните в закрытой стеклянной банке в темном месте. Эта специя теряет до половины аромата уже через несколько месяцев хранения в открытом пакете. Если есть возможность, перемалывайте перец непосредственно перед добавлением в блюдо. Свежесмолотый перец значительно ароматнее того, который уже давно превратился в порошок.