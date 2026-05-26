Когда добавлять черный перец в кастрюлю правильно? Проверьте, не портите ли вы вкус блюда

Наталья Граковская
Черный перец добавляют почти во все блюда. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Невовремя добавленный черный перец сделает блюдо невкусным

Кажется, что в добавлении черного перца в блюдо нет ничего сложного. Но даже с такой привычной специей легко ошибиться, и тогда вкус становится горьким или резким. Многие добавляют молотый черный перец одновременно с солью в самом начале варки. А это как раз то, чего делать не стоит. Рассказываем, когда нужно это делать.

Почему нельзя добавлять молотый перец в начале приготовления

Молотый черный перец содержит эфирные масла, которые являются главным источником его аромата. Как только перец попадает в горячую жидкость, эфирные масла начинают интенсивно высвобождаться. При продолжительном нагревании они разрушаются, аромат исчезает, и вместо него появляется неприятная горечь. Особенно это заметно в легких бульонах, отмечает портал Ofeminin.

Между тем цельный перец-горошек ведет себя иначе. Он значительно лучше переносит кипячение, и эфирные масла хранятся внутри зерна. Поэтому горошек можно добавлять в суп примерно за 20–25 минут до готовности, а перед подачей просто выловить его из тарелки.

Когда правильно добавлять молотый перец

Молотый перец нужно добавлять в самом конце приготовления или уже непосредственно в тарелку. Так он сохраняет весь свой аромат и подчеркивает вкус блюда, не перебивая его. В кремовых супах-пюре молотый перец можно добавить за 2–3 минуты до конца приготовления. Так он успеет раскрыть аромат, но не успеет дать горечь.

Покупайте перец небольшими порциями и храните в закрытой стеклянной банке в темном месте. Эта специя теряет до половины аромата уже через несколько месяцев хранения в открытом пакете. Если есть возможность, перемалывайте перец непосредственно перед добавлением в блюдо. Свежесмолотый перец значительно ароматнее того, который уже давно превратился в порошок.

