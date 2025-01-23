Древнее сокровище в мусорном мешке: в Греции нашли статую, которой тысячи лет (фото)

Скульптура не имеет головы

Артефакты могут скрываться не только под слоем пепла или земли. В Греции в мусорном пакете обнаружили мраморную статую женщины, которой более 2000 лет. Ее нашли неподалеку от Салоник, в районе Неои-Эпиватес. Местный житель увидел 79-сантиметровую статую возле мусорного бака, спрятанную в мешок, и сразу сообщил об этом власти.

Эксперты установили, что находка датируется эллинистическим периодом (320-30 гг. до н.э.), эпохой расцвета искусства, последовавшей за завоеваниями Александра Македонского. Этот период известен своими изящными скульптурами. Археологи подтвердили подлинность и происхождение статуи. Ее передали на дополнительную экспертизу, а затем она пополнит коллекцию местного управления древностей для сохранения и дальнейшего исследования.

Найденная скульптура имеет высоту 80 см.

Полиция приступила к расследованию, чтобы выяснить, кто выбросил ценный артефакт. Ненадолго задержали мужчину для допроса, но его отпустили без предъявления обвинений.

В Греции подобные археологические открытия встречаются довольно часто, учитывая богатое историческое наследие страны. Салоники, в частности, известны многочисленными древностями, найденными во время строительства метро, которое официально открыли в ноябре после десятилетий работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о римской статуе со странным лицом. Ученые обнаружили, что оно специально было сделано особым образом и имеет признаки генетической мутации модели.