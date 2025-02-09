Внеземная жизнь найдена? Что означают бактерии и органика на образцах с астероидов

Находки на образцах астероидов действительно важные, но громкие заглавия могли многих запутать

В последние годы ученые значительно продвинулись в исследовании процессов, которые привели к зарождению жизни на нашей планете. Результаты стали причиной нового роста интереса к теме поисков инопланетной жизни. Например, на Марсе ее ищет ровер Perseverance, а к лунам Юпитера уже вылетела станция Europa Clipper.

На фоне этого СМИ уже начали пестрить громкими заголовками о нахождении первых внеземных "организмов", а к этому традиционно добавляется классическая конспирология о "пришельцах на заднем дворике". Неудивительно, что читателей, которые не особенно следят за темой, все это могло изрядно запутать.

"Телеграф" предлагает внести немного ясности.

"Первый контакт", но это не точно

Если не обращать внимания на "желтуху" и посмотреть на серьезные источники, то на глаза может попасться недавняя находка микроорганизмов в образцах астероида Рюгу.

Японская миссия "Хаябуса-2" была запущена в 2014 году к не слишком отдаленному астероиду, чтобы взять оттуда образцы почвы. В 2020 году их успешно спустили на Землю в герметичном контейнере и открывали в стерильной лаборатории в азотной атмосфере.

И, конечно же, последнее, что ожидали обнаружить в этих условиях, так это живых микробов. Однако более детальные исследования показали, что на пылинке размером 1 х 0,8 мм поселились обычные земные бациллы. То есть, бактерии рода Bacillus.

Микроорганизмы на образцах Рюгу

Эти микроорганизмы известны своей стойкостью к экстремальным условиям и способны выживать даже в открытом космосе. Японская программа Tanpopo, например, показала, что даже 3 года в невесомости за пределами МКС не смогли убить их споры. И уж тем более не отпугнули бактерий условия, где содержались образцы Рюгу.

Позже были найдены и виновники загрязнения — человеческий волос и ворсинки с лабораторных салфеток.

Волос (слева сверху) и ворсинки, которые доставили "колонистов" на реголит

Справедливости ради, надо отметить, что на образцах астероида все же были найдены органические соединения, включая аминокислоту урацил, которая является одним из "строительных блоков" для жизни.

Мало того, ученые поняли, что бактерии как раз таки предпочитали скапливаться на поверхностях, где присутствовала органика. Это говорит о том, что внеземное происхождение вещества не стало проблемой для земных микроорганизмов, которые нашли в нем источник энергии.

(Здесь должна была прозвучать шутка о том, что "пришельцев" съели бактерии, как и прогнозировал отец научной фантастики Герберт Уэллс в культовой книге "Война миров").

Надежда еще есть

Новости о нахождении (земной) жизни на образцах с Рюгу разлетелись в СМИ в конце ноября 2024 года, а уже в январе 2025 года в медиа попала информация о том, что органику (не жизнь!) также нашли на образцах из астероида Бенну. При этом ее набор оказался куда более богатым, чем на образцах с Рюгу: 14 из 20 распространенных на Земле аминокислот, альдегиды и карбоновые кислоты.

Астероид Бенну

Отдельно стоит упомянуть, что там нашли аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил. Эти соединения называются азотистыми или нуклеотидными основаниями и вместе формируют РНК и ДНК.

Это стоит подчеркнуть — все пять необходимых для формирования ДНК и РНК нуклеотидов были найдены на одном астероиде. Подобная находка уникальна сама по себе и снова заставляет задуматься о том, где в теории возможно зарождение жизни. Заметим, ряд признаков (соотношение изотопов азота, молекулярный состав, соотношение D- и L-форм аминокислот и т.д.) четко указывает на то, что органика Бенну действительно сформировалась на астероиде.

Высокое содержание аммиака и азота намекнуло ученым, что астероид происходит из внешней части Солнечной системы. Кроме того появился веский аргумент в пользу того, что прекурсоры для зарождения жизни могли быть синтезированы в космосе. Не исключается, что именно оттуда они в конечном итоге и попали на Землю.

К слову, раньше считалось, что для образования "молекул жизни" необходима планета с атмосферой. Но новая находка говорит, что потенциальных мест для ее зарождения во Вселенной может быть намного больше.

Так что там с инопланетянами?

И вот мы возвращаемся к главному вопросу: нашли ли ученые внеземную жизнь? Краткий ответ — нет.

Десятилетия стараний рекламщиков и то, что химия редко бывает любимым предметом в школе, часто приводила к тому, что слово "органика" воспринимается как синоним к слову "жизнь". А это не совсем соответствует действительности.

Органика — это практически все соединения, в составе которых есть углерод (да, и пластик тоже). А углерод составляет примерно 0,5% всего вещества во Вселенной, что делает его четвертым по распространенности элементом после водорода, гелия и кислорода. Особые химические свойства углерода позволяют ему формировать длинные полимерные цепочки, а значит и создавать очень сложные молекулы, вроде белков и аминокислот. Благодаря этому вся известная нам жизнь состоит именно из этого элемента таблицы Менделеева.

Проще говоря — вся жизнь это органика, но не вся органика это жизнь.

В около-научном сообществе обсуждаются идеи возникновения жизни на основании кремния, азота или серы, однако для этого потребовались бы действительно экстремальные условия вроде сверхвысоких температур или огромного давления. К тому, же отсутствие химической гибкости у этих элементов ведет дальнейшие рассуждения на эту тему в область научной фантастики. Так что извините, силиконовые существа, но мы тут говорим о более серьезных вещах.

Кремнивое существо из сериала "Звездный путь"

Углерод в свою очередь встречается даже в открытом космосе в виде угарного газа (CO), метана (CH4), углекислого газа (CO2). И, как уже упоминалось выше, из-за своих свойств он может под воздействием внешних факторов (вроде ультрафиолета) начать формировать сложные аминокислоты.

Например, в исследовании от ноября 2024 года ученые рассказали, как гамма-излучение способно "ломать" молекулы метана, что приводит к началу более сложных реакций. В конечном итоге им удалось превратить метан в аминокислоту глицин, хотя и не без промежуточных шагов.

В другом эксперименте глицин смог появиться из простых соединений даже в вакууме, при температуре в -260 градусов по Цельсию и без внешнего излучения. Тогда ученые предположили, что органика в космосе могла существовать еще до того, как зажглись первые звезды.

Глицин в свою очередь является своеобразной "заготовкой" для более сложных аминокислот. И, конечно же, у нас есть свидетельства их синтеза в космосе — например в Мерчисонском метеорите их было найдено более 90, а некоторые из них даже не используются в земной биохимии.

Таким образом, наличие сложных органических соединений где-либо в космосе не дает нам прямого указания на то, что там есть жизнь. Однако, если люди где-то и найдут внеземную жизнь, то она, скорее всего, будет на основе уже существующих органических соединений.

Колонисты

Исследование зараженных образцов Рюгу в основном демонстрирует, что даже выдающиеся умы человечества тоже могут быть неосторожными. Но с другой стороны, оно приводит к весьма любопытному выводу — земные бактерии могут существовать в образцах грунта с астероидов.

Ведь они не только выжили в "стерильных" лабораторных условиях, но и даже попытались съесть внеземную органику. Несмотря на суровые условия, доступность энергии позволила им размножаться с периодичностью в 5,2 дня.

В этом случае возникает вопрос: а не могли ли они на каком-то из этапов существования Земли отправиться покорять космос?

Вероятность этого далеко не нулевая. Например, их могло выбросить в космос после падения астероидов на Землю, или, что еще более реально, они отправились в путешествие на человеческих космических аппаратах.

По завершению миссий Surveyor 3 (1967) и Apollo 12 (1969) ученые находили бактерии, которые смогли пережить полет на Луну и успешно вернуться на Землю — хотя здесь не исключено заражение уже после возвращения. А в исследовании от 2023 года была доказана возможность размножения бактерий в марсианском грунте (надо просто добавить воды).

Apollo 12 доставил людей на Луну, а мог отправить туда и бактерий

Теперь мы знаем, что бактерии куда более живучи, чем считалось раньше, а в NASA уже серьезно обеспокоены темой их попадания на Марс. Пока что не идет речи о том, что они способны самостоятельно адаптироваться к марсианским условиям, однако ученые хотят быть уверены, что в привезенных оттуда драгоценных образцах будут именно гипотетические "коренные марсиане", а не "понаехавшие" бациллы.

Ведь различить их может быть сложнее, чем мы думаем. Но это уже совсем другая история.