Обойдемся без Луны. Хочет ли Маск похоронить важнейший проект NASA

Тень Маска нависла над "Артемидой"

Американский миллиардер и близкий соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск в последнее время очень часто критикует лидеров разных стран, американских политиков и положение дел в мире, но ведомствам, которые занимаются космическими программами, до последнего времени удавалось избегать его оценок. Однако его недавние посты указывают на то, что амбициозная программа NASA "Артемида" по созданию постоянной базы на Луне без внимания тоже не останется.

В американских СМИ появлялась информация о том, что Маск негативно оценивает ее в личных разговорах, но публично об этом он высказался лишь 25 декабря. По его словам, "Артемида" работает "на создание рабочих мест, но не на достижение результатов".

"Мы отправляемся прямо на Марс. Луна — это отвлекающий манёвр", — заявил он спустя несколько дней.

Маск объяснил, что в этом плане ключевой задачей является вывести огромное количество ресурсов на орбиту Земли, а затем отправить их на Марс, чтобы построить там самоподдерживающуюся колонию. В настоящее время человечество выводит на орбиту несколько тысяч тонн грузов ежегодно, но миллиардер говорит, что эту цифру надо увеличить в разы — до одного миллиона тонн в год.

Важно понимать, что Маск, как владелец частной компании SpaceX, никак не связан с государственным агентством NASA, а потому не может напрямую влиять на развитие американских космических программ. Однако в новом кабинете Дональда Трампа он может получить должность главы "Департамента государственной эффективности", который даже назван в честь любимой криптовалюты миллиардера DOGE. Поскольку это ведомство в теории должно заниматься сокращением государственных расходов, подобные заявления уже должны бы стать "тревожным звоночком".

Что такое Artemis?

США до сих пор являются монополистом по успешным высадкам человека на Луну. В период с 1969 по 1972 годы они направили туда шесть успешных миссий в рамках программы "Аполлон", однако после этого дело зашло в тупик.

Напомним, знаменитая программа "Аполлон" была запущена в разгар Холодной войны и из-за этого оказалась сильно политизирована. Однако после ее успеха и неудач СССР с запуском ракеты Н-1 истерия вокруг космической гонки немного ослабла. NASA сосредоточилось на менее рискованных и, что самое главное, более дешевых миссиях, а достижения 70-х обросли огромным количеством мифов, конспирологии и спекуляций.

Новая волна интереса к этой теме возникла уже во время предыдущей каденции Дональда Трампа, который (да, именно он) пообещал вернуть американцев на Луну. Не в последнюю очередь это диктовалось успехами компании SpaceX Маска, которая смогла на своей многоразовой ракете Falcon 9 вывести в космос свой же корабль Crew Dragon и доставить людей на Международную космическую станцию, что, к слову, лишило США надобности пользоваться услугами "Роскосмоса".

Это вдохновило американцев на запуск программы "Артемида", названной в честь богини охоты и сестры бога Солнца Аполлона в древнегреческой мифологии.

Согласно задумке, она включает в себя создание космического корабля "Орион", который выводится в космос тяжелой ракетой-носителем SLS, созданной на замену легендарной ракете Saturn V, отправлявшей людей на Луну в 60-70-е. Также в миссию входят работы над системой посадки HLS и орбитальной станцией Gateway. Конечной целью "Артемиды" должно стать строительство постоянной обитаемой базы на спутнике нашей планеты, которая, как ожидается, будет перевалочным пунктом на пути к колонизации Марса.

SLS. Фото: NASA

Миссия привлекла внимание многих других стран, которые присоединились к так называемому "Соглашению Артемиды", регулирующем принципы мирного освоения космоса. На декабрь 2024 года в список входили 52 страны, среди которых и Украина.

В 2022 году агентство NASA успешно выполнило первый этап программы, который сводился к запуску "Ориона" к Луне и возвращению его домой. Изначально к миссии хотели привлечь живых астронавтов, но затем в ведомстве передумали и первый полет прошел без людей на борту.

На этом громкие успехи закончились. После возвращения "Ориона" на Землю на корабле были обнаружены некие проблемы с теплозащитным контуром и с батареями. Работа над модулем посадки HLS, которой, к слову, занимается SpaceX, осложняется из-за трудностей с системами дозаправки. Также есть вопросы, связанные с работой экипажа на поверхности спутника нашей планеты. Все это заставило в конечном итоге отодвинуть планы на второй этап миссии, предусматривавший пилотируемый облет Луны на 2026 год, а высадка людей на поверхность и вовсе не состоится ранее 2027 года.

Стоит отметить, что в изначальных планах NASA первые астронавты уже должны бы вовсю топтать реголит до конца 2024 года.

HLS. Фото: NASA

При чем тут Маск?

В апреле 2023 года SpaceX достигла существенного прорыва, а то что казалось научной фантастикой лет эдак 10 назад, внезапно полетело, хотя в конечном итоге все равно взорвалось. Речь идет о детище компании под названием Starship — самой тяжелой и самой большой ракеты, когда-либо запущенной человеком.

В октябре 2024 года Starship уже не только взлетел, но и успешно приводнился в водах Индийского океана. При этом манипулятор Mechazilla даже смог успешно поймать первую ступень (многоразовую — еще одна инновационная фишка SpaceX) ракеты Super Heavy.

Хотя Starship еще нельзя в полной мере считать надежной технологией, однако уже сейчас понятно, что SpaceX в этом плане развивается куда быстрее NASA.

Стоит отметить, что американское аэрокосмическое ведомство уже сейчас зависит от ракет Маска Falcon 9, а пересадка лунной миссии с "устаревших" ракет SLS на новенькие и блестящие Starship потенциально может принести компании SpaceX дополнительные десятки миллиардов долларов.

И просто для понимания — стоимость "Артемиды" оценивается в 93 миллиарда и это без дополнительных программ. Потенциальная марсианская миссия может обойтись в разы дороже.

Надо добавить, что сам Маск уже в 2026 году хочет запустить тестовую миссию на Марс, а первых людей он собирается туда отправить уже в 2028 году. И если у него это получится, то достижения "Артемиды" действительно будут выглядеть на этом фоне крайне невзрачно.

Миллиардер также намерен наладить регулярные полеты в сжатые сроки, чтобы к 2050 году на красной планете уже был построен полноценный автономный город с населением в миллион человек.

На данном этапе сложно говорить, что будет с лунной инициативой NASA, поскольку ее реализация уже зашла слишком далеко и пока нет признаков того, что кто-то будет ее сворачивать. Однако учитывая возросшую роль Маска в американской внутренней политике, нельзя исключать, что ее будущее не такое уж и безоблачное.

Маск показывает Трампу Starship, 20 ноября 2024. Фото: Getty