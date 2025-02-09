Растения "шепчутся" у вас под ногами: о причинах этого вы даже не догадывались

Ученые предложили две гипотезы причин обмена информацией

Наверняка вы не думали о том, что ваш томат на огороде способен общаться с соседями, передавая им специфические "сообщения". И хотя ученые сейчас уже наверняка знают, что между растениями происходит обмен информацией, однако причины тому могут показаться неочевидными.

Например, идея того, что растение специально предупреждает соседей об опасности, может оказаться ошибочной. Новое исследование обнародовано в журнале PNAS.

Большая часть растений имеют грибного симбиота (микориза), который подсоединяется к их корням. Гриб в этом случае дает растению добытые из земли минералы, а взамен получает воду и сахара.

Уже более тридцати лет в научном сообществе идут обсуждения того, что микориза выполняет не только функцию питания, но и используется как провода, по котором идут сигналы другим растениям. И современные исследования имеют доказательства того, что это недалеко от истины.

Микориза

Однако если раньше звучали предположения, что растения способны предупреждать друг друга об опасности, то в новом исследовании говорится, что с этой идеей что-то не так.

Главная эволюционная причина сводится к тому, что в случае отправки "сигнала бедствия" другие растения смогут подготовиться к нападению вредителей или травоядных животных. Однако в этом случае выгоду получит растение, получившее сигнал, а не то, которое его отправило. То есть отправитель сигнала скорее всего проиграет эволюционную гонку своим соседям, которые подготовятся к нападению и не пострадают в результате атаки.

В этом случае выжить должны были лишь наиболее эгоистичные растения. Или же они могли бы выработать механизм передачи "фейковых новостей", которые бы заставили соседей потратить ресурсы на включение защиты и тем самым стать слабее "обманщика". В конечном итоге это бы привело к тому, что на эти сигналы никто не реагировал.

Но это в теории, а на практике ученые видят, что обмен сигналами продолжается, а значит его причина может крыться в других факторах. И в новом исследовании ученые приводят две гипотезы.

Первая сводится к тому, что растения не могут контролировать сигнал при повреждении. Например, в ходе атаки оно может выбросить химические соединения в воздух, которые будут восприняты другим растением. В этом случае это выглядит как некий "крик боли", который никак нельзя подавить.

Второй же вариант сводится к тому, что сигналами обмениваются не сами растения, а их симбиоты-грибы. В таком случае, все выглядит куда более логично, поскольку гриб заинтересован в сохранении своего симбиота. Или вернее сказать "своих симбиотов", поскольку одна и та же грибная сеть может соединять несколько растений. В этом случае, если погибнет одно растение, то остальные успеют подготовиться, а гриб не потеряет вообще всё.

Несколько растений могут быть подключены к одной и той же сети

При этом эксперименты показали, что сеть даже не всегда передает сигнал. Например, она может проигнорировать нападение вредителей, если "расценит" его как незначительное.

То есть, хоть передача тревожных сигналов между растениями действительно происходит, но это не значит, что именно они "общаются" друг с другом. Вполне вероятно, что отвечает за это совсем другой организм.

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