В Египте обнаружили окаменелость хищника, которому 30 млн лет (фото, видео)

Этот хищник царил в Африке задолго до появления львов

Ученые находят не только грибки, способные превращать в зомби, но и новые виды хищников. Правда, жили они миллионы лет тому назад.

Редкая окаменелость, найденная в египетской пустыне Фаюм, позволила ученым идентифицировать новый вид хищника, которому около 30 миллионов лет. Bastetodon, представитель вымершей группы гиенодонтов, доминировал в африканских экосистемах задолго до появления современных мясоедных животных, таких как львы и гиены.

Так мог выглядеть Bastetodon

Этот хищник, размером с леопарда, обладал мощными челюстными мышцами и острыми зубами, что указывает на его способность охотиться на приматов, ранних бегемотов, слонов и даманов в местности, которая когда-то была густым лесом.

Окаменелость нашли случайно — исследовательская группа под руководством Шорука Аль-Ашкара уже заканчивали работу в этой местности, когда член команды заметил набор торчавших из земли больших зубов. Название Bastetodon происходит от древнеегипетской богини Бастет, символизировавшей защиту и силу. 120 лет назад в этой местности исследователи идентифицировали еще один вымерший род – Sekhmetops, названный в честь богини с головой льва Сехмет.

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