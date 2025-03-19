Магнитная буря не отпускает Землю. Как будет колебаться ее сила в эти дни

Долговременная магнитная буря не покинет нашу планету и в ближайшие дни

Затяжная и сильная магнитная буря держится на Земле. Она должна была снизить свое влияние в эти дни, но ее мощность, наоборот, выросла. Ученые поделились прогнозом, сколько еще она будет бушевать.

В четверг, 20 марта, возможны незначительные геомагнитные бури класса G1, когда выброс корональной массы (CME) может влиять на магнитное поле Земли. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather и добавили, что, согласно модели NASA, основная часть CME пролетит, но его фланг может задеть нашу планету.

Между тем, согласно графику геомагнитных колебаний на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 19 марта держится сильная магнитная буря в 6 баллов. Уже 20 марта она упадет до среднего шторма в 4 балла. "Оранжевые" колебания продержатся и 21 марта.

Однако на выходных не ожидается каких-либо возмущений выше 4 баллов включительно.

В то же время, они напоминают, что 18 марта на графике была 5-балльная магнитная буря. А в среду-четверг прогнозировалось понижение солнечной активности до 4 баллов.

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