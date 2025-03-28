Магнитная буря решила покинуть Землю в конце недели? Что говорят астросиноптики

Ученые прогнозируют послабление магнитной бури в эти дни

Сильная магнитная буря, как и ветер со светила, понемногу снижают свое влияние. В конце этой недели астросиноптики прогнозируют, что солнечная активность упадет до минимума.

После пика около 800 км/с 27 марта, скорость солнечного ветра утихла до 600 км/с. Это все еще большая скорость, но не такая, как была в четверг, передали учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Газообразный материал вытекает из гигантской дыры в атмосфере Солнца. В пятницу, 28 марта, возможны малые (G1) геомагнитные бури, ведь солнечный ветер продолжает дуть.

Магнитные бури на Земле в течение 28-30 марта

Согласно данным на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в пятницу, 28 марта, держится магнитная буря в 5 баллов. Она сильна. Однако уже 29 марта ожидается понижение геомагнитного шторма до 4 баллов, то есть до среднего.

Уже в конце недели, 30 марта, предполагается низкая солнечная активность в 3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидать ли неожиданностей от погоды в Украине в конце марта.