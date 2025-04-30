"Гость из космоса" мог вытолкнуть жизнь из морей на сушу: ученые нашли неожиданное совпадение

Удар оставил после себя кратер в 10-20 километров

Возраст нашей планеты насчитывает несколько миллиардов лет, однако чем дальше в прошлое ученые пытаются заглянуть, тем больше вопросов возникает. Однако новое исследование может пролить свет на один из них — что заставило жизнь выйти из морей на сушу?

Новое исследование сфокусировано на изучении формации Стоер (Stoer Group), что на севере Шотландии. Обнародовано оно в журнале Geology.

Эта местность была частью древнего континента Лаврентия, который позже станет Северной Америкой и Шотландией. Она давно привлекла внимание геологов, поскольку является одной из самых древних осадочных формаций в Европе. Из-за геологической активности нашей планеты, подобные места с течением многих миллионов лет перемешиваются с новыми образованиями и навсегда исчезают. А потому каждый сохранившийся участок является редким шансом заглянуть в очень далекую древность.

Формация Стоер

Ранее считалось, что возраст формации Стоер достигает где-то 1,2 миллиарда лет, однако отдельный слой, известный как Стак Фада, заставил ученых пересмотреть оценки. Теперь они считают, что он на 200 миллионов моложе.

В этом слое были найдены фрагменты редчайшего минерала под названием реидит, который образовывается, когда циркон подвергается колоссальному давлению. Уже одна такая находка как минимум намекает на то, что эта местность некогда подверглась удару некого космического тела — астероида или метеорита. Ученые сравнивают такие минералы с крошечными секундомерами, которые начинают работать после формирования. Используя математические модели, они смогли выяснить, что возраст этой формации составляет около 990 миллионов лет, что удивительным образом совпадает со временем появления в Стоере первых следов наземной жизни.

Следы, которые связывают с ударом метеорита в Стак Фада

Дело в том, что в других частях этой формации были найдены породы, датируемые около 1 миллиарда лет назад, в которых нашлись свидетельства жизни ранних одноклеточных организмов за пределами моря. Таким образом два события — удар метеорита и появление первых наземных эукариот — идеально совпадают друг с другом хронологически.

Очевидно, что сам удар был бы губительным для всего, что оказалось в зоне поражения, однако в долгосрочной перспективе он мог бы привести к открытию новых геотермальных источников, появлению минеральных озер и насыщению почвы питательными веществами. Так что теперь у ученых возникли новые вопросы, вроде: являлся ли удар тем самым толчком, который заставил жизнь выйти на сушу?

"Внеземные гости в виде метеоритов могли не только оставить следы на поверхности Земли, но и сформировать ее будущее, превратив катастрофические события в естественные кратеры — колыбели жизни", — объясняют авторы исследования.

Как сообщалось ранее, ученые нашли подтверждение тому, что ранние океаны были мутного зеленого цвета. Тем самым, она бы выглядела из космоса совершенно иначе, чем мы привыкли.